SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов

Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта, обещая оставить в прошлом очереди к стойкам регистрации. Как рассказали CNews в SITA, анализируя данные из различных источников, включая информацию о рейсах и пассажиропотоках, KATE определяет, где с помощью дополнительных киосков можно сократить время ожидания регистрации в очередях. При этом киоск опирается на уже существующие системы обработки данных от компании SITA, такие как Day of Operations Business Intelligence и FlightInfo API.

В помощь пассажирам автоматически или вручную может быть развернуто сразу несколько роботизированных киосков, что дает аэропортам и авиакомпаниям дополнительную гибкость в ситуациях, когда численность пассажиров становится пиковой. Киоски способны обмениваться информацией через облако, оперативно реагируя на происходящие на территории аэропорта изменения и гарантируя нужное число точек самообслуживания везде, где это необходимо. В настоящее время патент на конструкцию киосков находится в стадии рассмотрения заявки.

Вот что говорит по этому поводу директор SITA Lab Рено Ирмингер (Renaud Irminger): «Пики и спады пассажиропотоков представляют собой проблему для многих авиакомпаний и аэропортов, и наши клиенты постоянно обращаются к нам за ее решением. Им нужны киоски, которые можно было бы своевременно и без труда устанавливать там, где есть необходимость. Опираясь на успех платформы SITA AirportConnect Open и наш предыдущий опыт работы с робототехникой, мы разработали KATE — новое технологическое решение, благодаря которому в будущем операторы смогут использовать киоски самообслуживания гораздо более гибко и эффективно».

В новейшем роботизированном киоске от SITA применена технология геопозиционирования, позволяющая этому устройству свободно перемещаться по территории аэропорта. Для связи с важнейшими системами авиакомпаний и аэропортов KATE будет использовать сети Wi-Fi, что дает возможность отказаться от проводов и других фиксированных подключений. А технология обхода препятствий предотвратит столкновение движущегося киоска с людьми и предметами.

Чтобы зарядить разряженную аккумуляторную батарею или пополнить запас посадочных талонов и багажных бирок, KATE и другие роботизированные киоски будут автоматически возвращаться к своим док-станциям.

Одна из главных особенностей автономных киосков SITA состоит в том, что они могут быть без труда развернуты в любой точке аэропорта или другого объекта — например, железнодорожной станции, указали в компании. Это особенно актуально при возникновении нештатных ситуаций, таких как нелетная погода и отмена рейсов: в подобных случаях дополнительные киоски могут быть с легкостью перемещены из привокзальной в «чистую» зону аэропорта для перерегистрации большого числа пассажиров на новые рейсы. Простой и удобный в использовании пользовательский интерфейс KATE облегчает процедуру регистрации и получения багажных бирок.

В целом киоск KATE являет собой продолжение концепции, воплощенной в LEO — полностью автономном самодвижущемся багажном роботе, который был представлен компанией SITA в прошлом году.