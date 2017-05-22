Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации

Концерн «Радиотехнические и Информационные системы» — разработчик и производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений для оборонной отрасли — выбрал «Контур информационной безопасности СёрчИнформ» для анализа потоков данных и защиты конфиденциальной информации. Поставку и внедрение решения выполнил партнер вендора —компания «Инфосекьюрити», сообщили CNews в SearchInform.

Раньше в РТИ работала DLP-система западного производителя, а с выходом закона об импортозамещении концерн перешел на отечественный «КИБ СёрчИнформ».

«Продукт сертифицирован ФСТЭК, входит в Реестр отечественного ПО, и, могу сказать, он справляется с поставленными задачами, — отметил Дмитрий Григорович, руководитель по информационной безопасности Управления безопасности и режима РТИ. — “КИБ СёрчИнформ” учитывает потенциальные угрозы и позволяет просчитывать риски, то есть работать на предупреждение утечек. А грамотная автоматизация и глубокая аналитика помогают оперативно выявлять и расследовать ИБ-инциденты любой сложности».

Концерн РТИ — высокотехнологичная компания, которая серьезно подходит к вопросу информационной безопасности, предъявляя высокие требования к инструментам защиты.

«“КИБ СёрчИнформ” успешно прошел сравнительные испытания и показал себя в работе лучше конкурентов, — заявил ведущий аналитик «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. — Внедрение DLP “СёрчИнформ” позволит ИБ-специалистам заказчика своевременно обнаруживать инциденты, получать полное представление об уровне угрозы и находить оптимальный выход в каждой конкретной ситуации».

«С учетом опыта внедрения решений данного класса, рисков и общих затрат на владение решение “КИБ СёрчИнформ” оказалось для заказчика оптимальным вариантом. Модульная архитектура позволила построить конфигурацию системы, которая отвечает высоким требованиям и не содержит избыточную функциональность. В результате клиент получил не только эффективное, но и удобное в использовании решение», — прокомментировал выбор «КИБ СёрчИнформ» Александр Дворянский, коммерческий директор «Инфосекьюрити».