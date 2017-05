HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere

Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere – решения, позволяющего сотрудникам предприятий совместно работать с файлами на любых устройствах, находясь в любой точке мира. Разработчики усовершенствовали работу домашних облачных каталогов HCP, функции защищенной синхронизации, поиска и совместного использования корпоративных данных. Таким образом, HCP Anywhere позволяет бизнесу перенести деятельность в виртуальную производственную среду и сделать своих специалистов более мобильными.

Система Hitachi Content Platform Anywhere – это единственное в отрасли решение корпоративного уровня для мобильной работы с данными, позволяющее сотрудникам взаимодействовать с коллегами и специалистами других организаций, обмениваясь файлами или папками в любой момент и с любого устройства без ущерба для безопасности данных бизнеса. Специалисты Hitachi Data Systems являются экспертами в области корпоративных систем и создают решения с более высоким уровнем безопасности по сравнению с аналогами потребительского класса. Такие технологии, как HCP Anywhere, предоставляют ИТ-руководителям необходимый уровень прозрачности и контроля, а также возможность управлять данными компании как на корпоративных ПК и в среде виртуальных настольных систем, так и на планшетах и смартфонах сотрудников.

«Заказчики высоко ценят HCP Anywhere не только за возможность быстро и эффективно работать с данными, но и за те ресурсы, которые решение дает бизнесу для модернизации его деятельности в целом, – сказал Боб Приммер, вице-президент направления контента, мобильной работы и аналитики HDS, –Благодаря этому число корпоративных пользователей наших систем приближается к миллиону, а выручка компании по сравнению с прошлым финансовым годом возросла вдвое. Мы достигли немалого прогресса в области обеспечения безопасности работы наших систем и научились интегрировать технологии HDS с наиболее сложными корпоративными ИТ-средами. Возможно, именно по этим причинам требовательные к безопасности заказчики предпочитают наши системы решениям потребительского класса типа Dropbox или Box».

Среди ключевых возможностей и преимуществ решения: повсеместный доступ в любое время и с любых устройств, обеспечение мобильности данных благодаря облачным домашним каталогам, а также защищенная синхронизация и совместное использование корпоративных данных, оптимизированные средства взаимодействия упрощают рабочие процессы и повышают продуктивность групп специалистов, возможности защиты данных на корпоративном и пользовательском уровне позволяют снизить новые угрозы – к примеру, такие, как действия программ-вымогателей – и повысить безопасность данных компании, механизмы безопасности, поиска и управления обеспечивают для критически важных информационных активов высочайший уровень прозрачности, контроля и соответствия нормативно-правовым требованиям, интуитивно понятный и персонализированный пользовательский интерфейс способен адаптироваться к любым устройствам, а также возможности настройки API позволяют приспособить решение к требованиям самых разных пользователей, гибко настраивать рабочие процессы и разрабатывать новые приложения.

«Последняя версия Hitachi Content Platform Anywhere – нечто большее, чем простой инструмент синхронизации и совместного использования данных, отметил Скотт Синклер, ведущий аналитик компании ESG, – Совершенствование совместной работы, обеспечение мобильности контента и защиты пользовательских данных делают его основой для полного перехода к электронной рабочей среде».

В сочетании с другими компонентами платформы HCP для хранения данных и интеллектуальной работы с ними, HCP Anywhere позволяет бизнесу сделать первые шаги к цифровой трансформации. ИТ-службы, усовершенствованные облачными решениями и технологиями для бизнес-аналитики данных, становятся как никогда значимыми для компаний. Именно они смогут выступить посредниками в использовании облачных решений другими подразделениями бизнеса, а также найти идеи для создания новых приложений, усовершенствующих работу с клиентами.