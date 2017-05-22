Caterpillar удвоила в 2017 году число внедрений системы CAT Connect

Компания Caterpillar удвоила число внедрений технологии ИТ-мониторинга состояния оборудования CAT Connect. А самым успешным кейсом внедрения за отчетный период, по словам эксперта компании Анатолия Марусенкова, стал проект на компрессорных станциях Ponder. Об этом CNews сообщили в Caterpillar.

По требованию заказчика данного проекта, оборудование на объекте должно было функционировать круглосуточно и ежедневно. Станции, укомплектованные рабочей командой из 5 человек в течение обычных рабочих часов, безлюдны ночью и в выходные дни, а контролировать работу оборудованию все равно нужно. «Система мониторинга CAT Connect была особенно актуальна для решения этой задачи, устраняя разрыв в оперативном наблюдении за оборудованием платформы», — отметил эксперт.

Все ключевые показатели отслеживаемого оборудования клиенты получают в личном кабинете на сайте, и это те же данные, что видит и обслуживающий персонал Cat. По итогам проекта внедрения системы CAT Connect на компрессорных станциях Ponder удалось выйти на эксплуатацию оборудования в течение 99% времени, рассказали в Caterpillar.

«Взаимодействие между нашими операторами и специалистами завода Caterpillar оказалось полезным также для расширения знания данного оборудования операторами», — заявил менеджер по ключевым клиентам Caterpillar в направлении Oil & Gas Сергей Чернышов. По заявлениям компании, сервис CAT Connect выделяет консультативные способности дилера и Caterpillar и группирует их в три категории — информирование, консультирование и партнерские решения для заказчиков.

По словам Чернышова, в период кризисов и снижения стоимости нефти и газа заказчики озабочены удешевлением стоимости эксплуатации оборудования, и внедрение новых технологий на стыке инженерии и ИТ помогает им в решении этих вопросов. Технологии и услуги Cat Connect не являются исключением. Они помогают заказчикам управлять существующим парком оборудования, оптимизируя производительность и время простоя, повышать отдачу и расширять знания персонала, получая возможность общения с экспертами по тем или иным вопросам эксплуатации, настройки, диагностики оборудования, принимать своевременно оперативные, управленческие решения на основе осведомленности о работе и состояние оборудования.

«Наше время — время цифровых технологий. Мы не сразу понимаем, а иногда и не задумываемся, в чем эти “новые технологии” нам помогают, но, используя их, уже не можем без них обходиться. Наши технологические решения и услуги Cat Connect построены на основе нужд наших заказчиков и могут быть изменены или подстроены для конкретных нужд наших заказчиков», — добавил Чернышов.

Решения аналитической платформы Cat Connect обеспечивают интеллектуальное использование добывающих технологий и обслуживания в целях оптимизации выполнения работ на рабочей площадке компании заказчика. Использование данных, полученных с машины, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, обеспечивает информированность и контроль оборудования и его функционирования по четырем главным направлениям: «Управление оборудованием» (Equipment Management), «Эффективность» (Productivity), «Безопасность» (Safety), «Устойчивое развитие» (Sustainability). Так, решения Equipment Management Solutions (EMSolutions) помогают повысить техническую готовность и снизить эксплуатационные расходы. При помощи дилера оборудования Caterpillar клиенты могут отслеживать положение, расход топлива, коэффициент загрузки машины, а также ее состояние и информацию по техническому обслуживанию (например, планируемое время обслуживания, наличие загрязнений жидкостей и т.д.).