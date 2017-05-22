«Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики»

Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение, которое, как ожидается, позволит усилить позиции компаний в работе с предприятиями ключевых отраслей российской экономики. Об этом CNews сообщили в «Борласе».

Предпосылками к стратегическому партнерству послужили возросший интерес и востребованность продуктов «Галактики» среди целого ряда крупных корпоративных заказчиков, которые ориентированы, в первую очередь, на отечественных вендоров. Обладая серьезной экспертизой в машиностроении, ОПК и химической промышленности, группа «Борлас» будет предоставлять услуги внедрения, сопровождения и развития программных продуктов «Галактики».

«У корпорации “Галактика” одно из наиболее проработанных отечественных решений в области управления предприятием, которое можно дополнить не менее интересными функциональными решениями, — считает вице-президент группы «Борлас» Аркадий Карев. — “Борлас” имеет хорошую квалификацию и знания в этой области. C заключением партнерского соглашения мы сможем развить компетенции и расширить выбор платформ для клиентов. Причем мы готовы принести дополнительную ценность за счет отраслевого опыта наших консультантов, а также интеграции “Галактики” со смежными решениями других производителей».

«Мы считаем, что у нашего сотрудничества с группой “Борлас” хорошие перспективы и планируем расширить применение продуктов “Галактики” не только в ОПК, нефтегазовом секторе, машиностроении или госкорпорациях, но и там, где наблюдаем большой потенциал для развития. Это, в первую очередь, сельское хозяйство, транспорт и энергетика», — прокомментировал событие член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров.

Первые шаги на пути реализации совместных планов уже сделаны. Консультанты «Борлас» прошли обучение по продуктам «Галактики».