VMware представляет решение для управления интернетом вещей

VMware представила VMware Pulse IoT Center, надежное решение по управлению инфраструктурой интернета вещей (IoT) корпоративного уровня, которое позволит командам по информационным технологиям (IT) и командам по эксплуатации (OT) получить полный контроль над IoT-инфраструктурой и устройствами. Первое решение в новом семействе IoT-предложений от VMware, VMware Pulse IoT Center, поможет заказчикам эффективнее управлять IoT-проектами, а также обеспечивать эксплуатацию, масштабирование и защиту от периферии до облака.

По оценкам Gartner, к 2020 г. 90% всех IoT-проектов будут использовать какой-либо IoT-шлюз. (1) Кроме того, по данным IDC, парк установленных конечных IoT-устройств по всему миру вырастет с $12,1 млрд на конец 2015 г. до более чем $30 млрд в 2020 г. Поскольку IoT будет широко использоваться в корпорациях, организациям потребуется более простой подход к управлению, мониторингу и обеспечению безопасности своей инфраструктуры и данных.

«Стремление компаний к цифровой трансформации бизнеса дает командам IT и OT возможность сотрудничества в процессе внедрения IoT. Это поможет улучшить эксплуатацию внутри предприятия при одновременном создании новых источников дохода, — говорит Мими Спайер (Mimi Spier), вице-президент подразделения IoT компании VMware. — Наш опыт и достигнутые успехи в организациях мы применяем к IoT-инфраструктуре и всем устройствам. VMware Pulse IoT Center обеспечит IT-командам и OT-специалистам прозрачность работы и контрол над всеми сценариями применения IoT. Они также оценят функции безопасности, действующие во всей цепочке добавленной стоимости IoT».

Заказчики, инвестирующие в IoT, сталкиваются со значительными трудностями при переходе от пилотного проекта к полноценному внедрению. Они ищут более простой способ отслеживания, визуализации, контроля и защиты сотен тысяч периферийных систем и подключенных устройств различного типа в разных сценариях применения IoT. VMware Pulse IoT Center упростит управление IoT-инфраструктурой заказчиков и их разнообразными устройствами. Оно станет таким же легким, как управление одним устройством. Решение повысит надежность инфраструктуры за счет предоставления достоверных сведений о статусе IoT-устройств в режиме реального времени, что позволит устранить возможные проблемы до их возникновения. VMware Pulse IoT Center ускорит возврат инвестиций (ROI), упорядочив внедрение и масштабирование IoT-проектов. Кроме того, ПО обеспечит безопасность устройств, периметра, сети и приложений для еще более эффективной защиты IoT-инфраструктуры и доступа к данным.

Это новое решение, сосредоточенное на корпоративном IoT, использует существующие проверенные технологии VMware AirWatch® для управления устройствами и VMware vRealize Operations для мониторинга работы инфраструктуры, поиска и устранения неисправностей. Оно было разработано под конкретные комплексные потребности по IoT команд по ИТ и эксплуатационным технологиям и поддерживает широкий спектр периферийных систем и подключенных к ним устройств. VMware Pulse IoT Center будет доступен как в виде простого во внедрении локального решения, так и в виде услуги, бета-версия которой сейчас в частном порядке используется заказчиками из автомобильной промышленности, индустрии развлечений, розничных банковских услуг, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.

С VMware Pulse IoT Center заказчики получат более широкое управление: упростите управление подключенными устройствами, легкое подключение, управление, мониторинг и защита разнообразных периферийных IoT-систем, подключенных устройств и приложений из единой панели управления, обеспечение совместимости разноплановых периферийных систем и подключенных устройств с различным оборудованием, операционными системами и протоколами передачи данных, определение и отслеживание того, какие устройства будут обновляться в «тихом» режиме (OTA), где и когда — с помощью современного и гибкого процессора правил.

Более «умная» эксплуатация: получите доступ к точным и актуальным сведениям о состоянии устройства, аналитические данные об инфраструктуре и мониторинг в режиме реального времени, возможность визуального представления данных обо всех периферийных системах, подключенных устройствах и отношениях между ними (статус, местонахождение, взаимозависимости и т.д.) и их группировка по случаю применения IoT. определение KPI / мер, предупреждений и действий.

Заказчикам необходима возможность безопасного переноса важных данных и их анализа на периферии сети (например, это может быть транспортное средство, удаленный топливный насос, производственный цех или система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), чтобы собирать информацию в режиме реального времени и принимать более разумные бизнес-решения. Dell EMC предложит VMware Pulse IoT Center в качестве предпочитаемого корпоративного решения по управлению и мониторингу для Dell Edge Gateways, чтобы их заказчики могли легко управлять всеми IoT-устройствами с помощью одного инструмента. Широкая IoT-инфраструктура Dell Technologies позволяет заказчикам производить цифровую трансформацию везде — на периферии, в ядре и в облаке.

Это новейший анонс по IoT от VMware. В преддверии этой новости компания объявила о нескольких ключевых партнерствах, в том числе с Deloitte, EuroTech, Fujitsu, HARMAN, ThingWorx и Viz Explorer. В 2016 году компания запустила решение Liota (Little IoT Agent), коммерчески нейтральный комплект разработчика ПО (SDK) на основе открытого программного кода, с помощью которого можно создавать надежные приложения для управления данными IoT и контроля за технологией.

«Чтобы принимать быстрые и разумные бизнес-решения, нашим заказчикам необходим более оперативный анализ огромного объема данных, производимых устройствами в их сетях, в режиме реального времени. Мы знаем, что «интеллектуальные» вычисления на периферии сети критически важны для улучшения опыта заказчика и ускорения роста бизнеса, — говорит Энди Роудс (Andy Rhodes), вице-президент и генеральный директор подразделения интернета вещей компании Dell. — VMware Pulse IoT Center поможет нашим заказчиком упростить управление всеми данными и устройствами и воплотить свои планы по цифровой трансформации в реальность».

«Компания Fujitsu приветствует запуск VMware Pulse IoT Center. Это ПО будет интегрировано в наше решение по «тихому» перепрограммированию подключенных машин OTA Reprogramming Solution, — поясняет Сикоу Кикута (Shikou Kikuta), глава бизнес-подразделения по IoT для транспортных средств компании Fujitsu Limited. — Fujitsu и VMware также расширят совместную работу по разработке более безопасных и эффективных IoT-решений, в первую очередь — для средств передвижения».

«Мы рады принимать участие в запуске VMware Pulse IoT Center, — говорит Санджей Дхаван (Sanjay Dhawan), президент компании HARMAN Connected Services. — IoT-инициативы набирают обороты во всех отраслях. VMware и HARMAN вступили в сотрудничество, чтобы предоставлять взаимодополняющие предложения, которые упростят внедрение IoT и позволят компаниям целого ряда вертикальных рынков поставлять более продвинутые и инновационные услуги и продукцию».

VMware Pulse IoT Center будет доступно в календарном 2017 году. ПО будет продаваться VMware и ее партнерами как в виде отдельного решения, так и в виде пакетного предложения от Dell EMC и других партнеров.