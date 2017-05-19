Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), представила комплекс инноваций, которые позволят компаниям достигнуть непрерывной облачной доступности данных Always-On Cloud в мультиоблачной и гибридной облачных средах. В частности, анонсированы новое решение Veeam Availability Suite v10 и расширенная платформа Always-On Cloud Availability Platform, сообщили CNews в Veeam Software.

Veeam помогает компаниям по всему миру обеспечить беспроблемный цифровой опыт при помощи Veeam Availability Suite для облаков Always-On Cloud — совершенно нового решения, которое поможет обеспечить: непрерывность бизнеса, что позволяет пользователям быть уверенными в том, что их цифровые данные всегда будут доступны, вне зависимости от того, когда или где они понадобятся, или каким способом будут использоваться. Доступно моментальное восстановление — через кросс-облако любых данных в любое место, а также резервное копирование, репликация и непрерывная защита (CDP) данных для мультиоблачных и гибридных облачных сред как частных, так публичных, управляемых и SaaS.

В свою очередь, гибкость цифровой трансформации предоставляет легкое и защищенное кросс-облачное управление и перемещение данных. «Выберите ваше облако и способ работы. Veeam предоставляет решение для любых платформ и оборудования, которое позволяет адаптироваться к изменениям требований пользователей», — заявили в компании.

Veeam Availability Suite также предлагает аналитику и наглядность с актуальной информацией для управления данными, эксплуатационными показателями, которая соответствует всей инфраструктуре. Теперь компании могут с уверенностью контролировать свою инфраструктуру, анализировать собранные данные и действовать. Veeam вместе с партнерами предоставляет аналитику и поиск данных, упрощенное управление информацией, автоматизацию документооборота и многое другое.

«В настоящий момент пользователи крайне требовательны. Дома, на работе или учебе они хотят получить безупречный цифровой опыт и не согласны на что-то меньшее. Крупным компаниям приходится пересматривать свои ИТ-стратегии и модели обслуживания, а непрерывная доступность становится вопросом первостепенной важности, — рассказал Питер МакКей соуправляющий директор и президент Veeam. — В то время как компании все больше и больше ориентируются на облачные технологии, Veeam обеспечивает непрерывную доступность услуг, приложений и данных в мультиоблачных и гибридных облачных средах».

Новое решение Veeam Availability Suite v10

Veeam Availability Suite v10 выводит непрерывность и гибкость бизнеса на новые уровни, расширяя платформу Always-On Cloud Availability Platform функциями управления и защиты: физических серверов и сетевых хранилищ (NAS); приложений первого уровня (Tier-1) и критически важных нагрузок с новой Veeam CDP (непрерывной защитой данных), которая обеспечивает восстановление в рамках SLA за считанные секунды благодаря использованию непрерывной репликации в частное или управляемое облако; поддержка хранения данных на собственных носителях, освобождение дорогостоящего основного резервного хранилища с автоматизированным управлением данными (это включает поддержку хранения больших облачных объектов на Amazon S3, Glacier Amazon, Microsoft Azure Blob и любом совместимом S3 / Swift хранилище).

С версией v10 Veeam предлагает полную сквозную инфраструктуру непрерывной доступности и кросс-облачную платформу для обработки данных корпоративных клиентов, поддерживая любые рабочие нагрузки (виртуальные, физические или облачные) в любой инфраструктуре в мультиоблачных и гибридных облачных средах (частных, управляемых или SaaS).

Также основные улучшения Veeam Availability Suite включают: Veeam Availability для AWS; новый Veeam Agent для Microsoft Windows; и расширенную платформу Veeam Always-On Cloud Availability Platform.

Новая Veeam Availability для AWS

Решение Veeam для непрерывной доступности AWS (поставляется через стратегическое партнерство Veeam-N2WS) является первым в отрасли облачным инструментом для резервного копирования и обеспечения доступности, предназначенным для защиты и восстановления приложений и данных AWS. Это помогает крупным компаниям надежно перемещать данные и управлять мультиоблачной средой или гибридным облаком. Данное решение уменьшает риск потери доступа к вашим приложениям и обеспечивает защиту данных в AWS от случайного удаления, злоумышленников и сбоев.

Veeam Availability для AWS также включает: облачное резервирование и восстановление с использованием собственных снимков AWS упрощает и оптимизирует восстановление сервисов в соответствии с SLA. При этом уменьшаются риски простоев и потери данных для рабочих нагрузок за счет разделения данных и хранения резервных копий за пределами инфраструктуры инфраструктуры AWS.

Новый Veeam Agent для Microsoft Windows

Veeam Agent для Microsoft Windows, о запуске которого было объявлено ранее, теперь стал общедоступным. Решение Veeam расширяет платформу Always-On Cloud Availability Platform для публичных облачных и физических серверов. Оно разработано на базе Veeam Endpoint Backup — продукта, скачанного более миллиона раз с апреля 2015 г. Новое решение предлагает функции и возможности, обеспечивающие непрерывную доступность данных для физических серверов, рабочих станций и компьютеров под управлением Windows, а также для рабочих нагрузок Windows в публичных облачных средах, включая Microsoft Azure, AWS и другие.

Veeam Always-On Cloud Availability Platform

Платформа предоставляет новую структуру Universal Storage API, включающую IBM, Lenovo и Infinidat в постоянно растущую экосистему партнеров стратегического альянса Veeam, куда уже входят HPE, NetApp, Dell EMC, Nimble и Exagrid и др. По утверждению Veeam, эти комбинированные решения «дают возможность пользователям максимально использовать инновационные мощные средства 1 + 1 = 3», что улучшает доступность данных Always-On Cloud Availability и сокращает издержки без отрицательного влияния на производство.

Также клиенты могут использовать открытую и расширяемую платформу Veeam для решения современных задач бизнеса через установление новых партнерских решений и интеграции, включая VMware vRealize, DataGravity и Starwind Software.

Данные журналов, генерируемые хранилищами, гипервизорами и приложениями, значительны по объему и неструктурированны; очень много ресурсов уходит на их анализ и поиск важных практических сведений, при этом расходуется как время, так и деньги. Пакет Veeam для VMware vRealize Log Insight — это инструмент для аналитики и мониторинга среды Veeam Availability Suite, который предназначен для обеспечения пользователей улучшенной наглядностью, практическими сведениями и управлением инфраструктурой Veeam. При этом снижаются затраты на управление ИТ-инфраструктурой и риск простоев.

Полностью интегрированные средства поиска и аналитики данных Gravity позволяют организациям выполнять корпоративные требования по управлению данными и соответствовать нормативам, обеспечивая при этом общую видимость данных, безопасность и улучшенную доступность для ИТ-специалистов, специалистов по виртуализации и безопасности. С продуктами Veeam организации могут гарантировать защиту и безопасность конфиденциальной коммерческой информации, поддерживая при этом оптимальную непрерывную доступность сервиса, утверждают в компании.

В свою очередь, решение StarWind Cloud VTL для AWS и Veeam предлагает экономически эффективную и масштабируемую замену ленточных накопителей с помощью хранилищ Amazon S3 и Glacier, помогая компаниям соответствовать нормативным требованиям по хранению данных без изменения установленных процессов архивирования информации на ленту.

«Крупные компании давно пытаются справиться с требованиями пользователей. С Veeam Availability Suite v10 мы предоставляем широкий спектр новых возможностей, которые помогут более 242 тысяч наших заказчиков гарантировать своим пользователям беспроблемный цифровой опыт», — добавил Питер Маккей.