SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain

Компания SAP выпустила решение SAP Cloud Platform Blockchain, которое призвано клиентам пересмотреть свои бизнес-процессы с помощью блокчейн-технологий.

Как рассказали CNews в SAP, компания стремится расширить использование технологий блокчейн для всех индустрий и бизнес-процессов, не ограничиваясь только финансовыми сервисами и каналами поставок. Компания стала одним из основателей организации Blockchain Research Institute, премиум-участником проекта Hyperledger и стремится к тому, чтобы общие усилия по развитию сферы блокчейн совпадали с требованиями клиентов к новым технологиям. Технологии блокчейн, встроенные в платформу SAP Cloud Platform, помогут пользователям упростить и оптимизировать процессы с большим количеством участников.

На запуске сервис SAP Cloud Platform Blockhain получит три важные функции: клиенты и разработчики могут начать разрабатывать расширения с использованием блокчейн для собственных, уже существующих приложений в различных индустриях и бизнес-процессах; решения SAP, включая функции распределенного реестра, будут интегрированы в экосистему блокчейн для создания синергии, особенно для бизнес-процессов с большим количеством участников; технологии блокчейн встроены в сервисы SAP Leonardo, чтобы создавать комбинации с другими новыми цифровыми технологиями — например, с интернетом вещей.

Сервис SAP Cloud Platform Blockchain позволяет быстро создавать блокчейн-узлы и управлять ими. Это поможет клиентам для начала создать простые тестовое приложения, чтобы проверить потенциал блокчейн-технологий. Заинтересованные компании могут зарегистрироваться в программе совместных инноваций SAP для сотрудничества и создания совместных решений. Интеграция с SAP Leonardo также расширит возможности для использования технологий блокчейн в корпоративном секторе.