Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии

Лаборатория виртуальной реальности российской компании «Топ Системы» объявила о завершении разработки интегрированного модуля, обеспечивающего использование технологий виртуальной реальности (VR) при работе с САПР T-FLEX CAD. Как рассказали CNews В компании, это первое в России и одно из первых в мире применений технологии виртуальной реальности непосредственно в системе проектирования.

Разработчики компании «Топ Системы» создали дополнительный модуль T-FLEX CAD VR, позволяющий работать с 3D изображением в виртуальном пространстве при помощи шлема виртуальной реальности HTC Vive. Модель в виртуальном пространстве изменяется мгновенно при любых изменениях модели – добавлении, удалении перемещении объектов сцены, проигрывании сценариев анимации сборки/разборки и т.д. Навигация внутри виртуального пространства осуществляется при помощи штатных инструментов управления VR-шлемом и обеспечивает перемещение в пространстве и изменение точки взгляда наблюдателя. При помощи специального манипулятора пользователь может выбрать необходимый ему объект сцены для осуществления редактирования.

Реализация такого модуля стала возможной благодаря широким возможностям, предоставляемым новой графической библиотекой, построенной на стандарте OpenGL. Эта библиотека лежит в основе графического интерфейса системы T-FLEX CAD, и является собственной разработкой компании «Топ Системы». Сведения о поддержке в T-FLEX CAD технологии VR привели к тому, что данной функциональностью заинтересовались пользователи систем T-FLEX в Германии и Чехии.

Технология T-FLEX CAD VR может быть использована для решения самых разных задач: виртуального обучения, создания презентаций готовой продукции и видеоруководств, улучшения эргономики будущих изделий, контролю качества и добавлению в проект звуковых и текстовых аннотаций находясь непосредственно в виртуальном пространстве модели.

Технология будет продемонстрирована на IT-Форуме, ежегодно проводимом компанией «Топ Системы», который пройдёт 30 мая в Москве. В этом году мероприятие приурочено к 25-летнему юбилею компании «Топ Системы». Демонстрация технологий виртуальной реальности – это только часть программы Форума. Основная повестка состоит из докладов о достижениях компании, связанных с функциональностью программного комплекса T-FLEX PLM, рассказов об опыте промышленного использования продуктов компании, демонстраций перспективных разработок компании, а также обзора результатов недавно завершившегося проекта «Гербарий», выполненного по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ).