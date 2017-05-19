«Корус Консалтинг СНГ» стал оператором фискальных данных

Федеральная налоговая служба выдала входящей в группу Сбербанк компании «Корус Консалтинг СНГ», оператору электронного документооборота в России, разрешение на обработку фискальных данных. Об этом CNews сообщили в Сбербанке.

Сервис «Корус ОФД» полностью обеспечивает выполнение требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а также предоставляет дополнительные возможности клиентам.

В соответствии с требований 54-ФЗ с 01.07.2017 г., все кассовые аппараты должны отправлять чеки онлайн оператору фискальных данных для дальнейшей передачи ФНС.

«Получению разрешения ФНС предшествовала большая работа наших специалистов и экспертов отрасли. “Корус ОФД” — готовый сервис для торговых сетей России, позволяющий им не только выполнить требования 54-ФЗ, но и получить новые дополнительные возможности», — рассказал Сергей Вершков, руководитель «Корус Консалтинг СНГ».

С 1 февраля 2017 г. контрольно-кассовая техника (ККТ) старого образца подлежит замене или модернизации для обязательной передачи фискальных данных в ФНС в режиме онлайн. Для сбора, хранения и передачи фискальных данных в электронном виде Федеральная налоговая служба аккредитует операторов фискальных данных. Крупнейшие торговые сети уже начали перевод касс на новый режим: с 1 июля 2017 г. требование станет обязательным для всех юридических лиц, применяющих ККТ.