Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» и Kaspersky Security для виртуальных сред стали полностью совместимыми

Программно-аппаратный комплекс «Скала-Р», разработанный компанией IBS, стал полностью совместимым с защитным решением Kaspersky Security для виртуальных сред. Связка двух продуктов позволяет клиентам получить законченный стек технологий виртуализации с современным средством информационной безопасности. В данный момент компания уже осуществляет поставку решения Kaspersky Security для виртуальных сред в составе комплекса «Скала-Р», сообщили CNews в IBS.

Одна из важных задач при эксплуатации виртуальной инфраструктуры — обеспечение информационной защиты в сочетании с грамотным распределением нагрузки на вычислительные ресурсы. Классические решения предполагают установку полноценной системы безопасности на каждую виртуальную машину. Это приводит к значительному перерасходу вычислительных ресурсов, увеличивает нагрузку на платформу виртуализации и систему хранения данных, что, в конечном итоге, снижает производительность всей виртуальной инфраструктуры, пояснили в компании.

Продукт Kaspersky Security для виртуальных сред учитывает специфику технологии виртуализации и обеспечивает централизованную защиту на уровне хоста виртуализации с использованием специализированного сервера безопасности и легкого агента, что снижает нагрузку на процессор, память и систему ввода/вывода.

Совместными усилиями компании IBS, специалистов «Лаборатории Касперского» и провайдера технологий виртуализации «Росплатформа» удалось обеспечить полную совместимость продукта Kaspersky Security для виртуальных сред с компонентами гиперконвергентной платформы «Скала-Р». В ходе функционального и нагрузочного тестирования была подтверждена эффективность использования вычислительных ресурсов при сохранении высокого уровня информационной безопасности гостевых виртуальных машин как на базе Windows, так и на базе Linux, включая российский дистрибутив «Альт Линукс СПТ 7».

«В процессе взаимодействия специалистов компании IBS и “Лаборатории Касперского” был развернут тестовый стенд, включающий все необходимые элементы виртуальной инфраструктуры гиперконвергентной платформы “Скала-Р”, а также компоненты Kaspersky Security для виртуальных сред. Были подготовлены тестовые виртуальные машины под управлением операционных систем Windows и Linux, на которые был установлен легкий агент защиты. Кроме того, эксперты “Лаборатории Касперского” в кратчайшие сроки выполнили доработку легкого агента под российскую операционную систему “Альт Линукс СПТ 7” для реализации проектов в рамках импортозамещения», — прокомментировал сотрудничество компаний Антон Климов, начальник отдела внедрения систем защиты информации в IBS.

«Выпуск на российский рынок программно-аппаратного решения, в котором реализованы как высокий уровень надежности для размещения бизнес-критичных нагрузок, так и защищенность всего комплекса и информационных систем от современных киберугроз, является важным показателем того, что в отечественной ИТ- и ИБ-индустрии есть синергия и способность создавать сложные, но инновационные продукты. Интеграция специализированной защиты с платформой “Скала-Р” позволяет не просто решить вопрос безопасности конкретной рабочей станции или конкретной виртуальной машины, но оперировать большими и бизнес-значимыми сущностями, такими как “корпоративный ЦОД” или “корпоративная облачная платформа”. Это позволит бизнесу заниматься первоочередными задачами и не думать постоянно про инфраструктуру и ее безопасность», — рассказал Виталий Мзоков, руководитель направления защиты ЦОД и облачных сред «Лаборатории Касперского».

Теперь заказчики платформы «Скала-Р» могут получить промышленный стек технологий виртуализации со встроенной защитой.