Экс-директор NetApp возглавил российского вендора IVA technologies

20 апреля 2017 года Роман Волков, ранее возглавлявший российское представительство NetApp, приступил к обязанностям генерального директора «ХайТэк». Как рассказали CNews в компании «ХайТэк», ему предстоит вывести на рынок российского вендора телекоммуникационного оборудования, выпускающегося под брендом IVA Technologies.

«Решение о производстве собственного телекоммуникационного оборудования было продиктовано вызовами времени, рыночной конъюнктурой и потребностями наших заказчиков, в первую очередь, государственных и силовых ведомств», — отметил председатель совета директоров компании «ХайТэк» Николай Ивенев.

Разрабатываемая продуктовая линейка, релиз который намечен на конец 2017 г., позволит выстраивать производительную ИТ-инфраструктуру любого масштаба, обеспечивая при этом высокую степень защиты данных.

«Меня привлекла идея создания уникального для нашего рынка бренда — производителя высокотехнологичных продуктов на базе российских разработок, способных составить конкуренцию производителям с мировым именем и многолетней историей. Это амбициозная, но реализуемая задача как для меня лично, так и для всей команды», — прокомментировал свое назначение Роман Волков.

Как упоминалось выше, до прихода в «ХайТэк» Роман Волков 11 лет возглавлял российское представительство NetApp — игрока рынка аппаратных решений и программного обеспечения для хранения, обслуживания, защиты и архивирования данных. Помимо этого, в его послужном списке — работа в компаниях Bay Networks, Nortel Networks и Sun Microsystems.

Прежний руководитель компании Николай Ивенев избран председателем совета директоров.