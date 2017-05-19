D-Link представила коммутатор DGS-1026X C 10-Гбит оптическими портами для СМБ

D-Link объявила о доступности к поставкам с российского склада нового гигабитного коммутатора с двумя 10-гигабитными оптическими портами DGS-1026X. Новый бюджетный производительный коммутатор предназначен для создания и модернизации сетей организаций и предприятий малого и среднего бизнеса с поддержкой 10G.

DGS-1026X оснащен 24 портами Gigabit Ethernet и 2 оптическими портами 10G SFP+. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу устройства с возможностью его размещения в непосредственной близости от рабочих мест. Конструктивно коммутатор выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки крепежных кронштейнов.

Коммутатор не требует предварительной настройки и прост в установке и эксплуатации. Неблокирующая коммутационная матрица с производительностью 88 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность даже при интенсивной нагрузке на сеть. Использование Jumbo-фреймов с увеличенным размером до 12 Кбайт существенно ускоряет передачу «тяжелых» файлов, а механизм управления потоком IEEE 802.3x не допускает перегрузки сетевых соединений. Коммутатор поддерживает до 16К MAC-адресов в таблице коммутации. Поддержка 802.1p QoS c возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов обеспечивает стабильную работу в задачах IP-телефонии, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи, онлайн-обучения и других ресурсоемких мультимедийных сервисов. Реализованы автоматическое определение типа кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости подключения.

Текущий модельный ряд компании D-Link включает в себя широкий спектр оборудования с поддержкой 10G для применения в ЦОД, корпоративных сетях (в т.ч. «облачные» приложения), сегментах SOHO/SMB и сетях интернет-провайдеров: управляемые 10G-коммутаторы уровня 2+/3 серий DXS-3600 и DXS-3400; управляемые коммутаторы 3 уровня с магистральными портами 10G SFP+ серий DGS-3630, DGS-3620 и DGS-3420; управляемые коммутаторы 2 уровня с магистральными портами 10G SFP+ серий DGS-1510, DGS-1510/ME и DGS-1210/ME; настраиваемые 10G-коммутаторы серий DXS-1210 и DXS-1100; трансиверы SFP+ и XFP; высокопроизводительные сетевые 10-гигабитные адаптеры DXE-810S, DXE-810T и DXE-820T.

Новый коммутатор DGS-1026X доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $220.