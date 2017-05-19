Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона

Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существует лишь в единственном экземпляре, сообщили CNews в корпорации Microsoft.

В развитой стадии это заболевание приводит к сильной неконтролируемой дрожи в руках, а медикаменты, призванные бороться с симптомами, могут вызвать серьезные побочные эффекты. Настоящего лекарства пока что не существует, однако технологии могут значительно облегчить жизнь пациентам.

Внутри у Emma — вибромоторы, похожие на те, что ставят в мобильные телефоны. Создатель браслета Хайян Чжан полагает, что мозг людей, пораженных болезнью Паркинсона, как бы борется сам с собой. Он попеременно посылает импульс двигать рукой и команду остановить это движение. Эти два сигнала сражаются и в результате усиливают друг друга, что и вызывает дрожь. Непрерывно вибрируя, браслет помогает разорвать обратную связь: мозг отвлекается на посторонние колебания, и дрожь снижается.

Пока что это лишь рабочая гипотеза: сейчас до конца не изучены ни сами симптомы, ни механизм, который их подавляет. Установлено, что разным пациентам помогают разные режимы вибрации — в одних случаях лучше работают хаотичные импульсы, в других — ритмичные. Подобрать режим можно при помощи планшета с Windows 10, который передает браслету настройки по беспроводному протоколу, рассказали в Microsoft.



Браслет Emma помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона

«Название устройства выбрано не случайно. Эмма Лотон — это первый владелец браслета, носящего ее имя. До появления симптомов заболевания она работала графическим дизайнером, но дрожь в руках лишила ее возможности рисовать, пояснили в корпорации. «Я так давно хотела снова суметь написать свое имя, — пояснила Лотон. — Мой почерк никогда не будет идеальным, но насколько же стало лучше».

В английском подразделении Microsoft Research, где работает Чжан, ведутся и другие исследования, связанные с медициной. К примеру, устройство под названием Fizzyo помогает детям с кистозным фиброзом превратить ежедневную физиотерапию в компьютерную игру.

В будущем команде разработчиков предстоит довести браслет до серийного производства — для этого Чжан сотрудничает с группой специалистов по нейромедицине. В то же время, ищутся пути использовать сенсоры и искусственный интеллект, которые помогут лучше понять болезнь Паркинсона и повысить эффективность борьбы с симптомами, отметили в компании.