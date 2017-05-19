BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik

Компания BI Partner (ГК «Ай-Теко») начала поставки через партнеров решения для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik. Разработанный компанией BI Partner программный компонент Reports4Qlik позволяет встраивать функциональность систем регламентной отчетности в BI-приложения QlikView и Qlik Sense. Будучи альтернативой «оригинальному» модулю, Reports4Qlik позиционируется как оптимальное решение для компаний среднего и малого бизнеса, сообщили CNews в «Ай-Теко».

В настоящее время Reports4Qlik используется в ряде проектов по созданию систем бизнес-аналитики для заказчиков BI Partner. С точки зрения пользователя, решение Reports4Qlik выглядит как единая система, включающая в себя средства разработки отчетных форм, сервер отчетности и компоненты для вызова отчетов из приложений Qlik.

Шаблоны документов создаются в веб-приложении с помощью стандартных техник визуального проектирования. Разработчику доступно несколько десятков видов представлений, включая таблицы и кросс-таблицы, диаграммы и графики, штрих-коды и почтовые индексы, изображения и индикаторы, которые можно свободно размещать на документе.

Реализованный в виде веб-сервиса сервер отчетности как основной компонент модуля отвечает за обновление и автоматическую рассылку документов. Функции формирования расписания выполнения отчетов и подписки на документы доступны пользователям через портал. Документы могут сохраняться в виде HTML-страниц, PDF-документов, электронных таблиц Excel.

Reports4Qlik позволяет встраивать в приложения Qlik интерактивные компоненты для запуска процедуры выполнения отчетов. При обновлении документов учитывается текущий контекст: в запросе используются те же параметры и фильтры, что и в аналитическом приложении QlikView или Qlik Sense. Получение связанного с приложением отчета или группы отчетов осуществляется в один «клик».

«Разработанные на QlikView или Qlik Sense приложения позволяют добиться практически полного соответствия представлению пользователей о том, как должны выглядеть и работать идеальные инфопанели. Этого удается добиться за счет архитектуры, заложенной в Qlik, к сожалению, не очень подходящей для формирования регламентных отчетов. Разработка BI Partner призвана решить эту проблему за счет использования отдельного сервера отчетности», — пояснил Сергей Цурукалов, руководитель практики BI-систем компании BI Partner.

В целом модуль расширения Report4Qlik позволяет заказчикам ограничиться одной BI-платформой для решения сразу двух задач, связанных с аналитической обработкой информации: интерактивного анализа информации и формирования различного рода регламентной отчетности с ее рассылкой.