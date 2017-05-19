Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333

Adata Technology представила SSD-накопители промышленного стандарта ISSS333 в двух версиях - с памятью 3D MLC и 3D TLC.

Модель ISSS333, упакованная в стандартный 2,5-дюймовый корпус, создана для работы в широком диапазоне температур и выдерживает сильные удары и вибрации, являясь выбором для коммерческих и промышленных применений. В то же время, пользователи получают высокую производительность благодаря универсальному интерфейсу SATA 6 Gbps. В отличие от механических накопителей, модель ISSS333 отличается более высокой надежностью, скоростью и экономичностью.

По мере роста популярности SSD в качестве промышленных и коммерческих накопителей спрос становится все разнообразнее. Поэтому ADATA предлагает модель ISSS333 в двух версиях -- 3D MLC и 3D TLC. Применение технологии 3D NAND гарантирует повышенную надежность и эффективность по сравнению с устаревающей версией памяти 2D NAND. При этом версия с памятью MLC доступна объемом от 120 ГБ до 1 ТБ, а версия на базе TLC – объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Модель ISSS333 создана для суровых условий работы и поэтому ее конструкция отличается особой прочностью – начиная от контроллера и до печатной платы и материалов разъемов. Накопитель может работать при температуре от -40 до 90 градусов С (MLC). Все накопители проходят испытание на вибрации силой 20G и удары силой 1500G/0.5мс и способны работать в среде с относительной влажностью от 5% до 95%. Накопитель также поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC ECC, чтобы предотвращать большой спектр потенциальных ошибок данных и обеспечивать максимальную долговечность.

Модель ISSS333 отличается высокой производительностью благодаря интерфейсу SATA 6 Gbps. Максимальная скорость чтения/записи составляет 560/530 МБ/с. Среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2 миллиона часов. Накопитель также поддерживает технологию диагностики S.M.A.R.T, технологии мониторинга и отчетности, что критически важно для успешного выполнения операций.