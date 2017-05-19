«1C-СП» и МТТ запустили «1C-SIM»

МТТ и «1С-СП» (дочернее предприятие «1С») объявили о запуске совместного проекта по предоставлению услуг электронной подписи (ЭП) на специализированных SIM-картах.

«1C-SIM» – персональное средство электронной подписи нового поколения, реализованное на SIM-карте с ЭП-апплетом (предустановленным ПО). Оно не привязано к рабочему месту пользователя и не зависит от наличия у компьютера нужных разъемов, соответствия драйверов, версий программного обеспечения и операционной системы.

Для владельца мобильного устройства это удобный и безопасный способ взаимодействия с государственными и коммерческими информационными системами. SIM-карта выступает как единый идентификационный ключ пользователя – кроме того, это полноценная мобильная связь, предоставляемая МТТ своим абонентам. МТТ обеспечивает мобильную составляющую 1C-SIM, давая возможность пользователям сервиса совершать звонки, отправлять верифицирующие ЭП USSD-запросы и SMS, а также пользоваться услугой передачи данных. Мобильная часть проекта реализована на платформе Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) МТТ, которую компания запустила осенью 2016 года.

«1C-SIM – действительно инновационный продукт на российском рынке, с помощью которого 1С, как крупнейший поставщик различных бизнес-систем в России, может сделать технологию ЭП по-настоящему мобильной и, главное – безопасной – для большого количества пользователей из самых разных рыночных сегментов, - сказал директор «Межоператорского взаимодействия» МТТ Андрей Ажигиров. – Благодаря MVNE-платформе МТТ, 1С-SIM становится основой для любой надежной системы корпоративной связи и электронного документооборота».

«Сегодня вопросы безопасности данных и онлайн-транзакций как никогда, актуальны, - сказал представитель «1С» Альберт Салимов, – 1С-SIM это комплексное решение в сфере мобильной аутентификации и электронной подписи, которое позволяет абоненту всегда, в любое время и на любом устройстве контролировать, какие именно документы он подписывает или какое именно действие подтверждает».

Сервис мобильной электронной подписи 1С-SIM позволяет использовать ключи электронной подписи, хранящиеся в мобильном устройстве, для подписи любых документов (платежных поручений, договоров и т.д.). Для подписания документа пользователю достаточно иметь мобильное устройство с сим-картой 1C-SIM и доступ в интернет на рабочем компьютере.