Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений сертифицирован SAP для массового использования
Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений был сертифицирован компанией SAP для массового использования. Он обеспечивает производительность на уровне 16 ТБ, что делает компанию Huawei поставщиком решений для платформы хранения и обработки данных SAP HANA мощностью свыше 10 ТБ. Благодаря своим характеристикам сервер KunLun помогает ускорить цифровую трансформацию предприятий, сообщили CNews в Huawei.
«Мобильные приложения, закупки, производство, инвентаризация, логистика, управление отношениями с клиентами и другие сервисы — все это предполагает интеграцию баз данных. Она необходима, в первую очередь, для ускорения обмена информацией между модулями и, соответственно, оптимизации бизнес-процессов. Однако традиционные серверы не способны справляться с возникающим в результате этого увеличением объемов данных: помимо скорости организации предъявляют и ряд других требований к серверам», — отметили в компании.
Так, для платформы SAP HANA первостепенное значение имеет производительность и надежность, поэтому система Huawei KunLun не только предоставляет производительность на уровне 16 ТБ, но и является масштабируемой. Кроме того, она ускоряет импорт данных при вычислениях в оперативной памяти, сохраняя журналы баз данных на твердотельных SSD-накопителях ES3000. Оригинальные соединительные микросхемы контроллера узлов Huawei также ориентированы на оптимизацию всего процесса: они увеличивают ресурсы центрального процессора и проводят обмен данными за наносекунды, подчеркнули в Huawei.
Помимо прочего, сервер Huawei KunLun для платформы SAP HANA интегрирует множество передовых технологий, ранее разработанных Huawei, SUSE и SAP — взаимодействуя, они позволяют в несколько раз увеличить эффективность каждого отдельного звена процесса. Например, операционная система SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP улучшает обработку процессов и оптимизирует вычислительные ресурсы архитектуры KunLun NUMA. Эта архитектура, в свою очередь, лежит в основе базы данных SAP HANA, пользующейся возможностями масштабируемости KunLun. SAP HANA определяет расположение данных в памяти и назначает ближайший центральный процессор для быстроты вычислений. Все эти характеристики вместе взятые и обеспечивают высокую производительность платформы SAP HANA на сервере Huawei KunLun, пояснили в компании.
Платформа SAP HANA объединяет как базу данных, так и платформу обработки и хранения данных в оперативной памяти (in-memory). Предоставляя такие революционные возможности, как предиктивный анализ текста, пространственную обработку и виртуализацию данных в рамках одной архитектуры, она упрощает разработку приложений и обработку во всех источниках и структурах больших данных. Это делает SAP HANA оптимальной платформой для создания и запуска приложений и аналитики следующего поколения, работающих в режиме реального времени, считают в Huawei.
«Наши партнерские отношения начались в 2012 году, а совместная стратегия появилась в 2014 году, выводя сотрудничество на новый уровень. Эти отношения стимулируют эволюцию систем Huawei для SAP HANA: начиная с первой, запущенной в 2013 году, и заканчивая нынешним решением на базе KunLun производительностью 16ТБ, выпущенным в 2017 году. Как международный технологический партнер SAP компания Huawei всегда стремится к открытому сотрудничеству и совместной разработке новых технологий. Мы по-прежнему создаем продукты и решения, приносящие пользу каждому клиенту», — заявил Ван Чжэнь (Wang Zhen), вице-президент компании Huawei по выпуску линейки ИТ-продукции.