SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения

SAP подписала меморандум о сотрудничестве в сфере HR-технологий для бизнеса с российским стартапом Skillaz. Компании будут совместно продвигать решения для подбора и управления персоналом. Технология Skillaz интегрирована с решением SAP SuccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять данными и создавать бизнес-процессы по подбору персонала и управлению кадрами.

Skillaz помогает проводить массовый подбор персонала компаниям с разветвленной региональной сетью. Онлайн-собеседования Skillaz позволяют оценить соискателя по различным критериям и пригласить на личную встречу с рекрутерами только самых подходящих кандидатов, которые мотивированы работать именно у этого работодателя. Во время интервью система использует технологии видеораспознавания для анализа поведения кандидата во время интервью. После собеседования Skillaz с помощью машинного обучения обрабатывает данные о кандидатах для отбора, проводит оценку эффективности деятельности новых сотрудников через 6 и 12 месяцев с момента начала работы в компании.

В результате система помогает HR-департаментам создать портрет идеального кандидата, чтобы сократить время и расходы на поиск новых сотрудников, а также в дальнейшем автоматизировать процессы по принятию решений при поиске персонала.

«SAP SuccessFactors – это гибкая система для интеграций, что позволило нам легко встроить своё решение в бизнес-процесс найма сотрудников и расширить функциональность обоих сервисов. С помощью интеграции с SAP SuccessFactors мы сможем предложить рынку принципиально новое и самое удобное решение для автоматизации рекрутинга, которое улучшит качество подбора персонала и сократит расходы на него для наших клиентов — в первую очередь в регионах», — сказал Андрей Крылов, СEO Skillaz.

«Результатом совместного решения SAP SuccessFactors и Skillaz станет построение системы цифрового рекрутинга. Это поможет нашим клиентам обеспечить качественный рост показателей эффективности подбора персонала, сократить затраты на поиск кандидатов и сроки закрытия вакансий. К тому же, интеграция позволит эффективнее работать с новыми сотрудниками: повышать их качество, сокращать сроки адаптации и количество увольнений в первый год работы, – отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CНГ. – Сотрудничество с Skillaz подтверждает наше стремление к поиску новых партнёров в России и развитию совместных B2B-решений и интеграций для клиентов и партнеров SAP».

Решение Skillaz позволяет в 2 раза ускорить процесс подбора персонала, сократить на 42% расходы на найм сотрудников и расширить воронку найма на 300%. К настоящему моменту собеседование с помощью новой технологии прошли более 30 000 сотрудников для более 20 крупных компаний. Среди клиентов Skillaz – «Азбука Вкуса», Альфа-Банк, Банк Открытие, Ростелеком, Связной, Leroy Merlin и другие. В конце 2015 году компания объявила о привлечении 160 тысяч долларов в качестве seed-раунда от частного инвестора.

Решение для управления персоналом SAP SuccessFactors — набор интегрированных компонентов для управления талантами, эффективного анализа трудовых ресурсов и планирования. Модуль подбора персонала позволяет находить лучших кандидатов с меньшими затратами, а также согласовать стратегию найма с бизнес-стратегией компании. Комплексное решение ускоряет процесс найма за счет мобильной поддержки кандидатов, линейных руководителей и рекрутеров, использует механизмы социальных сетей для связи с соискателями, автоматически распределяет объявления по наиболее эффективным источникам и сайтам-агрегаторам. Кроме этого, SAP SuccessFactors позволяет создать автоматизированный механизм продвижения вакансий на базе методов интерактивного многоканального маркетинга, ориентированного на данные. Среди клиентов SAP SuccessFactors – ОМК, КРОК, «Технониколь», Wargaming, «Уралхим», «Мегаполис», TouchBank и другие.