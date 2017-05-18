Решения R-Style Softlab для автоматизации банковской деятельности включены в Реестр российского ПО

ИТ-компания R-Style Softlab объявила о включении всех линеек своих продуктов для автоматизации основных направлений банковской деятельности в Реестр отечественного программного обеспечения. Соответствующий приказ № 234 от 15.05.2018 опубликован на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций России, сообщили CNews в R-Style Softlab.

В Реестре российского ПО 18 мая 2017 г. зарегистрированы следующие линейки решений R-Style Softlab: информационно-аналитическая система RS-DataHouse для построения централизованного корпоративного хранилища данных и специализированных бизнес-приложений для формирования регламентируемой отчётности, управления рисками, принятия управленческих решений и стратегического планирования; автоматизированная банковская система RS-Bank V.6 на промышленной платформе Oracle для крупных многофилиальных банков, включающая набор программных модулей для различных направлений банковского бизнеса; линейка продуктов RS-Connect, позволяющая организовать электронное взаимодействие финансового учреждения с государственными информационными системами и ведомствами, такими как ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ПФР, ЦИК и другие.

«Ранее в начале мая 2017 года Минкомсвязи России внесло в Реестр отечественного ПО программный комплекс InterBank RS, предназначенный для автоматизации процесса обслуживания клиентов банка в отделениях и через дистанционные каналы, — отметил Андрей Галковский, генеральный директор R-Style Softlab. — Таким образом, теперь все четыре линейки собственных решений нашей компании входят в Реестр российского программного обеспечения».