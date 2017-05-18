Getac представила новый защищенный Android-планшет для полевых специалистов

Компания Getac, основное подразделение MiTAC-Synnex Business Group, представила новый защищенный планшет Getac ZX70. Созданный для специалистов отрасли транспортных перевозок и логистики, новый полностью защищенный планшет Getac ZX70 на базе Android спроектирован для удобного использования одной рукой даже в самых сложных условиях работы. Защищенная конструкция, сертификация на соответствие стандартам IP67, MIL-STD 810G и ультравысокая производительность аккумулятора обеспечивают должную работу планшета в любой ситуации, сообщили CNews в Getac.

Операционная система Android 6.0 делает ZX70 простым в использовании благодаря привычному интерфейсу, обеспечивает доступ к миллионам приложений Google Play и дает возможность поддержки приложений, разработанных компаниями для собственных нужд на платформе Android.

«ZX70 проектировался для полевых специалистов как самый компактный и мобильный планшет, который мы когда-либо создавали, — объяснила Ровина Ли (Rowina Lee), вице-президент по продажам и развитию бизнеса Getac. — Его полностью защищенная конструкция, возможность работы одной рукой, высокая производительность аккумулятора и операционная система Android — это именно то, что необходимо для работы в экстремальных условиях».

Getac ZX70 оснащен 7-дюймовым дисплеем, приспособленным для использования при ярком солнечном освещении. Ультраяркий экран (580 нит) с повышенной читабельностью даже в самых сложных условиях позволяет повысить производительность работы сотрудников, утверждают в компании. Технология Lumibond 2.0, объединяющая ЖК-матрицу и сенсорную панель в единый прочный экран, обеспечивает высокую контрастность и насыщенность цветов экрана. Экран, в свою очередь, поддерживает два режима сенсорного управления и оснащен специальным стилусом с твердым наконечником, позволяющим подписывать документы и вносить пометки и комментарии в чертежах, картах и планах.



Новый защищенный планшет Getac ZX70 для полевых специалистов спроектирован для удобной работы одной рукой

Длительный срок работы аккумулятора крайне важен для технических специалистов, которым часто приходится работать в условиях отсутствия электропитания. ZX70, оснащенный самым мощным аккумулятором среди всех защищенных планшетов Getac, обеспечивает надежную работу без незапланированных перегрузок или падения производительности, подчеркнули в компании.

Фронтальная Full HD веб-камера планшета оптимально приспособлена для видеоконференций и тренингов. Камера задней панели с разрешением 8Мп, вспышкой и автофокусом дает возможность делать четкие фотографии и документировать состояние объектов во время полевых работ. ZX70 позволяет поддерживать связь и обмениваться данными с сотрудниками офиса и коллегами, не покидая рабочего места.

Оснащенный поддержкой GPS, 4G LTE, Bluetooth и Wi-Fi, сканером штрих-кодов 1D/2D и высокочастотным считывателем NFC/RFID планшет Getac ZX70 в целом создан как профессиональный инструмент для полевых специалистов. Устройство обладает встроенной памятью объемом 2ГБ с возможностью расширения до 4ГБ и разъемом micro SD, что обеспечивает оптимальное хранение данных, их резервное копирование и защиту.

Полностью защищенный планшет ZX70 прошел сертификацию ATEX и IECEx для зон 2/22 и разрешен для применения в потенциально взрывоопасных средах. Сертификат MIL-STD810G свидетельствует об устойчивости к падению с высоты 1,8 м, IP67 — о надежной работе после 30-минутного погружения в жидкость на глубину 1 м и воздействия экстремальных температур (от -21°C до +60°С в режиме работы, от -40°С до +71°С в режиме хранения) — все это делает ZX70 оптимальным планшетом для мобильных полевых и сервисных служб, считают в Getac.

Для планшета ZX70 компания предоставляет трехлетнюю сервисную гарантию, покрывающую все возможные неисправности, в том числе случайные повреждения.