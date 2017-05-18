«ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания

Компания «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, внедрила систему автоматизации заказа и выдачи более 20 типов кадровых документов, что облегчило их получение более чем 10 тыс. сотрудников. С этой целью компанией «Крок» был внедрен программно-аппаратный комплекс, состоящий из информационных киосков, портала, личного кабинета и SMS-сервиса. По итогам проекта качество информационного обслуживания сотрудников повысилось, тогда как нагрузка на кадровые службы в головном офисе и 4 производственных предприятиях группы «ФосАгро» заметно снизилась, сообщили CNews в «Крок».

Созданный в рамках проекта комплекс решений состоит из 37 киосков, распределенных по 5 ключевым предприятиям, информационного портала с доступом для нынешних и бывших сотрудников, а также личного кабинета, сервиса SMS-оповещения и единой системы управления комплексом.

В настоящее время любой работник без учетной записи (технолог, шахтер и пр.) может приложить свой пропуск к киоску и получить расчетный листок, распечатать бланк заявления, заказать справку, копию или выписку из трудовой книжки или уточнить информацию об остатке отпусков, о страховом стаже. Аналогичную информацию могут получить и офисные сотрудники, зайдя со своего рабочего компьютера в личный кабинет на созданном для этого портале. Бывшим работникам компании инфопортал и киоск предоставляют доступ к функциям, не требующим авторизации и запроса персонализированной информации. А именно — обеспечивают удобство заказа справок без написания писем или звонков в компанию.

Еще один инструмент — SMS-сервис — предусмотрен для информирования сотрудников (о завершении расчета заработной платы, появлении новых стандартов, обновлении рабочей процедуры, запуске программы обучения и пр.), а также удаленного заказа наиболее распространенных видов справок. Кроме того, предусмотрена автоматическая рассылка поздравлений сотрудникам-юбилярам.

Подготовкой и обработкой всей кадровой информации занимаются специалисты центра обслуживания сотрудников «ФосАгро», фиксация всех обращений в центр обслуживания происходит автоматически.

«Улучшение условий труда и качества обслуживания сотрудников всегда имело высокое значение для компании “ФосАгро”. Помимо удобства для пользователей, проект позволил освободить центр обслуживания от трудоемкого процесса ежемесячной выдачи расчетных листков. Учитывая количество сотрудников, он мог занимать до нескольких дней», — отметил директор Центра обслуживания «ФосАгро» Андрей Ионов.

«В своей работе мы делаем ставку на внедрение передовых технологий. В рамках реализованного проекта нам удалось выйти на высокий уровень автоматизации всех сценариев информационного обеспечения сотрудников, причем в комфортных условиях как для них, так и для кадровых служб. Команда проекта, которая состояла в том числе и из специалистов инжинирингового центра “ФосАгро”, проделала большую работу, результаты которой могут наблюдать все сотрудники компании. Сейчас мы развиваем внедренные системы и оказываем пользователям техническую поддержку», — рассказал директор по информационным технологиям «ФосАгро-Череповец» Сергей Диденко.

Информационный портал и личный кабинет построены на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом (в частности, базы данных Mongo DB).

Программное обеспечение инфокиосков разработано специалистами «Крок». В зависимости от организационной структуры предприятия, на котором установлен киоск, используется индивидуальный набор форм и шаблонов. Также в киосках реализована возможность размещения важнейших объявлений и новостей группы компаний. Обслуживанием аппаратов (замена чернил и бумаги), а также устранением неполадок занимается инжиниринговый центр «ФосАгро».

Внедренные инструменты интегрированы с системой управления персоналом «ФосАгро». Это, в частности, позволяет авторизованным или идентифицированным по пропуску пользователям получать предварительно заполненные кадровые документы, ускоряя процессы выдачи справок и подачи заявлений.

«Направление портальных решений “Крок” развивается около 10 лет, за время которых реализовано свыше 100 проектов. Практически каждый из них является отражением рыночных трендов. Например, этот проект стал хорошей демонстрацией смещения акцентов — с классических корпоративных порталов в сторону решения прикладных задач, основанных на портальных технологиях. В случае с “ФосАгро” такой задачей стал доступ к функциям портала для сотрудников без рабочих станций. Интересно, что наше внедрение здесь совпало с переходом предприятий на единую консолидированную кадровую систему. Поэтому в какой-то степени мы поучаствовали и в ее поддержке, ведь от целостности объединенных данных зависело и качество информации, выдаваемой в рамках нашего комплекса решений», — рассказал Константин Астахов, руководитель направления портальных и мобильных решений компании «Крок».

В настоящее время осуществляется тиражирование внедренных решений на дочерние и зависимые общества компании «ФосАгро».