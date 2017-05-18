Ericsson и Microsoft помогут ускорить процесс развертывания услуг на базе IoT с использованием мобильной связи

Ericsson и Microsoft намерены помочь предприятиям ускорить процесс развертывания услуг на базе интернета вещей (IoT), предоставляемых с использованием мобильной связи. Для этого будет применяться решение Ericsson IoT Accelerator и облачная платформа для корпоративных вычислений Microsoft Azure.

Ericsson IoT Accelerator позволяет развертывать IoT-услуги с использованием платформы Microsoft Azure, обеспечивающей прямое подключение к сетям операторов с применением сервисов для управления подключениями, работающих на платформе Ericsson Device Connection Platform (DCP). DCP является частью Ericsson IoT Accelerator.

Ericsson IoT Accelerator - горизонтальное кросс-отраслевое облачное решение, охватывающее платформенные услуги, а также приближенные к продуктам сервисы для операторов связи и ряда отраслей. Решение предусматривает постоянный рост числа функций, предлагаемых по принципу услуг, обеспечивающих гибкое создание и внедрение решений для интернета вещей.

Услуги Ericsson IoT Accelerator по управлению подключениями позволяют операторам связи проектировать, запускать и развивать предложения в области интернета вещей для компаний, которым требуется доступ к мобильной связи. При этом операторы также получают полный контроль и возможность автоматически управлять подключением своих IoT-устройств.

В свою очередь, Microsoft Azure реализует две облачные модели - платформы как сервиса ( PaaS) и инфраструктуры как сервиса (IaaS). Работоспособность платформы Windows Azure обеспечивает сеть глобальных дата-центров Microsoft.

Постоянный рост числа операторов, подключенных к Ericsson DCP, обеспечивает каждому оператору возможность сотрудничать с другими и таким образом обслуживать транснациональные корпорации не только за счет собственных единовременных инвестиций. Платформа дает предприятиям возможность предоставлять унифицированные услуги для всех своих устройств, подключенных к интернету вещей.

Первым пользователем пре-интегрированного предложения Ericsson и Microsoft стала компания Grundfos, специализирующаяся на производстве водяных насосов и начавшая таким образом управлять умными подключенными насосами.