ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS

Компания ActiveCloud развернула облачную ИТ-инфраструктуру для проведения хакатона по анализу данных, организованного компанией SAS и «Банком Хоум Кредит». Это позволило обеспечить комфортную работу всех участников мероприятия с ресурсоемкими приложениями и системами, сообщили CNews в ActiveCloud.

ActiveCloud предоставила виртуальное облако VMware для обеспечения вычислительной среды для приложений. В облаке ActiveCloud хранились данные для решения конкурсной задачи и работало программное обеспечение SAS, с помощью которого участники мероприятия строили аналитические модели.

Мероприятия, вошедшие в программу хакатона, потребовали привлечения значительных вычислительных ресурсов. Все необходимые приложения и сервисы были развернуты в виртуальном облаке VMware от ActiveCloud. Эта облачная платформа используется в целом ряде требовательных к ИТ-ресурсам проектов, реализуемых клиентами провайдера.

Как отмечается, ActiveCloud во второй раз предоставляет вычислительные мощности в облаке для организации хакатона. Вычислительные мощности построены по модели виртуального частного облака, что оптимально обеспечивает вычислительную среду для бизнес-приложений. Это позволяет сформировать инфраструктуру в полном соответствии с потребностями заказчика. Любой виртуальный сервер многократно резервируется и даже в случае аварии его работоспособность не прервется ни на долю секунды. Надежность гарантирует облако ActiveCloud, которое работает в отказоустойчивом центре обработки данных класса Tier III, пояснили в компании.

«ActiveCloud поддерживает инициативы в области ИТ-образования, развития и укрепления российского ИТ-сообщества. Как технологический партнер мероприятия мы гарантировали высокую скорость, возможность работать множеству команд и доступность всех данных и приложений, развернутых в облаке организаторами конкурса», — отметил Игорь Корман, генеральный директор ActiveCloud.

«Мы благодарим компанию ActiveCloud за помощь, оперативную поддержку и предоставленные вычислительные ресурсы. Это не первый наш совместный хакатон, облако всегда работает безупречно с технической точки зрения», — добавил Михаил Петровский, руководитель академической программы SAS в России и СНГ.