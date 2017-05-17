СЭД «Дело» обзавелась новыми инструментами для работы с ЭП и персонализации

Компания ЭОС выпустила новую версию системы для управления документами «Дело» — 17.1. Ориентируясь на возрастающие потребности заказчиков и новые тренды в электронном взаимодействии, в обновленное «Дело» включены функции и опции под актуальные (и перспективные) нужды пользователей. Система также получила много упрощающих работу новинок в интерфейсе — он стал более дружественным. Много изменений и в системных возможностях, позволяющих расширить масштабы применения решения и возможности его адаптации к бизнес-процессам клиентов, рассказали CNews в ЭОС.

В «Деле» версии 17.1 реализован новый принцип формирования прав системных технологов. Теперь можно разграничивать их права по подразделениям и группам документов — технолог сможет редактировать элементы, имеющие отношение только к тому подразделению, за которое он отвечает. Также можно ограничивать доступ «локальных» системных технологов к справочникам.

При большом количестве пользователей, взаимодействующих средствами СЭД/ECM, становится сложно ассоциировать конкретного человека с должностью, которую он занимает, с его «карточкой» в системе. Чтобы облегчить взаимодействие в бизнес-процессах, в «Дело» добавлен инструмент персонализации: в профилях должностных лиц появилась возможность вставлять фотографии. Их можно прикреплять по одной, а также через операцию массовой загрузки — фото автоматически «найдут» в системе профили нужных сотрудников.

В версии 17.1 также модифицировано отображение ряда визуальных элементов, добавлены новые фильтры для сортировки записей в справочниках и отображения файлов, реализована возможность настройки отображения файлов — некоторые файлы (например, не актуальные) можно делать скрытыми, и они не будут показываться в интерфейсе.

По словам разработчиков, в части работы с печатными формами по просьбам пользователей реализовано важное дополнение: появилась возможность печати листа согласования проекта документа непосредственно из карточки документа (РК), созданного на основании утвержденного проекта, без возвращения к РКПД.

В веб-интерфейсе появилась функция принятия и отклонения отчетов исполнителей поручений. Нажав одну кнопку, пользователь совершает сразу несколько действий: закрывает текущее поручение и копирует отчет вверх, по «дереву» поручений, во все вышестоящие. Если отчет отклоняется, автоматически создается новое поручение о необходимости доработки. Это упрощает обработку отчетов, избавляя от необходимости выполнять последовательно весь набор операций, отметили в ЭОС.

Продолжается и развитие подсистемы «Дело-Web» — оно идет, прежде всего, в направлении унификации функционала с десктопным приложением, рассказали в компании. Так, в версии 17.1 ряд возможностей, ранее присутствовавших только в «толстом» клиенте, появился и в веб-интерфейсе. В частности, в подсистеме «Дело-Web» можно открывать и просматривать сводный журнал движения документа и протокол работы с РК.

В то же время, «Дело» 17.1 получило новые инструменты для работы с ЭП. В частности, в полной мере учтено установленное российским законодательством разнообразие видов электронной подписи. Также расширены возможности настройки параметров применения ЭП при визировании и подписании. Появился новый справочник «Категории ЭП». Здесь фиксируются записи о категориях ЭП и данные об относящихся к ним корневых сертификатах удостоверяющих центров. Параметры пользователей дополнены новой группой свойств — «Профиль сертификатов открытого ключа», которая позволяет настраивать применение пользователем одновременно нескольких ЭП разных категорий.

Кроме того, в версии 17.1 добавлен атрибут, позволяющий установить обязательность подписания проекта документа ЭП. У прикрепленных файлов появился новый признак — «Применять ЭП». Файлы с таким свойством по умолчанию включаются в список подлежащих подписанию ЭП в процессе операции визирования/подписания. Также в общесистемные настройки добавлена возможность запрета редактирования содержимого файлов, заверенных ЭП.

С учетом потребности заказчиков в оптимизации механизмов внешнего электронного взаимодействия на уровне СЭД/ECM-систем, разработчики дополнили версию 17.1 несколькими важными опциями. Для организаций, использующих модуль СЭВ («Сервер электронного взаимодействия»), теперь доступна функция досылки файлов и поручений, которые добавляются в карточку уже после ее регистрации и отправки по СЭВ. Также по каналам СЭВ теперь можно высылать информацию о сопроводительном документе и о плановой дате визирования/подписания проекта. Появилась возможность и групповой отправки документов.

По информации ЭОС, в новой версии учтены текущие и перспективные потребности государственного сектора в организации межведомственного обмена документами. Так, в модуль сопряжения с МЭДО (системой межведомственного электронного взаимодействия, участниками которой являются государственные структуры) добавлены новые уведомления — о доставке документа адресату и об опубликовании документа. Созданы дополнительные реквизиты для групп документов, которые отправляются по МЭДО для опубликования — номер опубликования, его дата и источник.

Обновлен функционал «Модуля интеграции с интернет-приемной». Так как клиенты ЭОС через официальные интернет-сайты часто получают документы не только от физических лиц, но и от организаций, функции модуля дополнены обработкой обращений юридических лиц.

Список офисных приложений, с которыми интегрируется «Дело», дополнен отечественным пакетом «МойОфис». Также в прошлом году заключено партнерское соглашение между компанией Postgres Professional и ЭОС, и в ближайшем будущем «Дело» будет использовать PostgreSQL в качестве СУБД.