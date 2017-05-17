«Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics

Компания «Числовая механика» подписала соглашение о сотрудничестве с производителем высокотехнологичных средств промышленной автоматики Omron Electronics. Сотрудничество с Omron Electronics открывает путь к модернизации существующих станков, подпадающих под программу импортозамещения, без изменения при этом силовой части, сообщили CNews в «Числовой механике».

Как отмечается, входящее в состав всемирной корпорации Omron отделение «Промышленной Автоматизации» представлено во всем мире и обладает обширным опытом решения разнообразных прикладных задач. Имея европейскую штаб-квартиру, вблизи Амстердама, Omron работает локально в каждой европейской стране и, в качестве своей основной задачи, видит обеспечение оборудованием и системами для автоматизации, а также специализированными экспертными решениями для любой отрасли промышленности.

В рамках двустороннего сотрудничества компании будут осуществлять совместный подбор и настройку приводкомплектов производства Omron Electronics для конкретного вида оборудования и сочетания систем «ЧПУ-Станок» на рынке Российской Федерации. Интеграция сервоприводов с системой ЧПУ «Числовой механики» в комплектных решениях обеспечит точность работы станков при высокой динамике.

Стороны намерены оказывать взаимные консультации по вопросам применения продукции и ее компонентов и осуществлять обмен данными и оборудованием для проведения совместных мероприятий, работ, эксплуатации, подготовки документов и продаж.

«В России на сегодняшний день, существует дефицит качественных производителей силовой части, поэтому для того чтобы соответствовать заявленным параметрам точности и эффективности под управлением нашей системы ЧПУ, мы используем проверенные решения зарубежных производителей», — отметил руководитель отдела развития «Числовая механика» Роман Продан.

«Мы уверены, что качество и технологии интегрированного решения с российским производителем ЧПУ “Числовая механика”, наша совместная техническая поддержка и ответственный подход к работе позволят промышленным предприятиям привести свой станочный парк на совершенно новый уровень работы», — заявил генеральный менеджер «Омрон Электроникс» Олег Плющик.