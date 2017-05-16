Oracle объявила о расширении европейского кластера дата-центров Oracle Cloud EU Region в Германии. Современные сервисы IaaS, предоставляемые из центров на территории Германии, позволят организациям создавать и перемещать критически важные рабочие нагрузки в облако, отличающееся высочайшим уровнем безопасности и управления и обеспечивающее существенное преимущество по соотношению «цена-производительность» не только в сравнении с имеющейся локальной инфраструктурой, но и с конкурирующими облачными предложениями.

Активное развитие инфраструктуры дата-центров Oracle отражает спрос со стороны клиентов. Так в 3 кв. 2017 финансового года совокупные доходы Oracle от облачных сервисов без учета требований GAAP выросли на 71% и составили 1,3 млрд долл. Oracle Cloud EU Region в Германии создается на базе ранее аннонсированного Oracle Cloud UK Region и планируется к введению в эксплуатацию во второй половине текущего календарного года.

«Наши клиенты и партнеры в ЕС и Германии уже много лет доверяют Oracle Cloud свой бизнес и критически важные рабочие нагрузки, – сказал Томас Куриан, президент Oracle по разработке. – Расширение Oracle Cloud EU Region в Германии будет означать предложение самых лучших облачных сервисов, не только наших ведущих решений SaaS, но и новых решений PaaS и IaaS. Oracle будет предлагать пользователям облачных сервисов в ЕС самое высокое качество, доступность, управление и поддержку самого широкого диапазона корпоративных приложений с любой облачной платформы».

Расширение Oracle Cloud EU Region в Германии включает три высокоскоростных ЦОД - Домена Доступности (Availability Domains, AD), расположенных во Франкфурте и взаимосвязанных сетевой инфраструктурой и единой политикой обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости. На их работу никак не влияют потенциальные сбои, поскольку они не имеют единых точек отказа и резервируют друг друга. Этот дифференцированный архитектурный подход, а также уникальные технологии Oracle Real Application Clusters (RAC) обеспечивают высочайший уровень защиты от сбоев и доступности для самых требовательных облачных приложений клиентов Oracle. Availability Domains глубоко интегрированы в Oracle Cloud Platform, что облегчает использование и устраняет возможные сложности при построении ИТ-архитектуры высокой доступности.

Теперь Oracle будет предоставлять клиентам в Европейском регионе полный спектр облачных сервисов, включая SaaS и новые возможности PaaS и IaaS для поддержки их перехода в облако. Независимо от того, переносят ли они приложения Oracle Database или создают новые, Oracle Cloud Platform является самой быстрой и самой надежной платформой. Среди компаний, которые уже пользуются сервисами Oracle Cloud в Германии, такие известные бренды как Global Drinks, Lufthansa Cargo AG и Mövenpick.

«Облачные технологии Oracle позволяют компаниям разрабатывать новые услуги, предлагать клиентам новый уровень обслуживания, соответствующий требованиям цифровой эпохи, и выходить на новые рынки. Эти инвестиции в Германии демонстрируют нашу готовность предлагать непревзойденную, самую современную технологическую инфраструктуру там и тогда, где и когда она необходима нашим клиентам. Это будет особенно важно в свете перехода компаний в облако с учетом предстоящего принятия Генерального регламента ЕС о защите персональных данных», – сказал вице-президент и региональный руководитель Oracle Germany Франк Обермайер (Frank Obermeier).

«Мы работаем с клиентами из ЕС и других регионов мира, помогая им найти решение для ускорения миграции на облако с использованием современных сервисов SaaS, PaaS и IaaS, – отметил Тим Дженнингс (Tim Jennings), главный аналитик по корпоративным ИТ компании Ovum. – Расширение Oracle EU Region в Германии обеспечит организациям полный спектр облачных сервисов на том же уровне корпоративных услуг, безопасности и доступности, к которому они привыкли, используя технологии, развернутые локально».

«При работе с современной платформой Oracle IaaS в ЦОД в США нас глубоко впечатлили ее высокая вычислительная производительность и чрезвычайно низкий показатель сетевой задержки, – отметил Гэри Модсли (Gary Mawdsley), один из основателей AnzenData. – Мы очень рады, что скоро заработает Oracle Cloud EU Region. Это открывает для Anzen второй крупный регион – второй континент, который очень важен для целостности и легитимности продукта Anzen. Концепция и детальные планы Oracle в отношении облачной платформы помогут и дальше совершенствовать стратегию и продукты Anzen».

«Paragon предлагает высокопроизводительную, безопасную и стабильную ИТ-инфраструктуру более чем 450 книжным магазинам в Германии, Австрии и Швейцарии. Облако открывает перед малыми и средними предприятиями новые возможности для модернизации бизнеса, достижения большей гибкости и сокращения расходов, – сказал Мальте Гризель (Malthe Griesel), глава департамента инфраструктуры и баз данных Oracle, Paragon Data. – Как давний клиент и партнер Oracle Платинового уровня мы рады расширению возможностей Oracle на рынке Германии и предложения здесь полного стека облачных сервисов».

«Что касается рабочих нагрузок наших клиентов, масштабируемая производительность в облаке обеспечивается за счет сетевых возможностей и архитектуры хранения. В обоих этих областях современные IaaS-сервисы Oracle предлагают нашим клиентам HPC Cloud существенное улучшение соотношения «цена-производительность», – отметил Джамиль Аппа (Jamil Appa), один из основателей и директор Zenotech.

Oracle – единственный облачный поставщик, предлагающий клиентам широчайший выбор и гибкость при развертывании облачных сервисов. Организации могут использовать сервисы в облаке Oracle Cloud, размещенном внутри их собственного дата-центра, выбрав предложения из портфолио Oracle Cloud at Customer, а также через партнеров в конкретных регионах – причем везде под управлением профессионалов Oracle Cloud.