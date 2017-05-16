Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ

Maykor-GMCS и «СКБ Контур» создали совместное решение для интеграции сервиса ЭДО «Диадок» и информационной системы МТТ на платформе Microsoft Dynamics AX.

Поставщики направляют в компанию МТТ электронные документы: акты, счета-фактуры, счета на оплату – через систему Диадок разработчика СКБ Контур. Благодаря интеграционному коннектору, сотрудники компании получают и подписывают их непосредственно в интерфейсе Microsoft Dynamics AX. Им не нужно параллельно работать в двух системах, необходимые действия с документами они совершают в одном окне.

«Интеграция необходима таким крупным компаниям, как МТТ, которые стремятся автоматизировать документооборот и тем самым получить максимум преимуществ, которые может дать ЭДО: скорость, удобство, прозрачность, минимум трудозатрат», – сказал Александр Барановский, руководитель проектов телекоммуникационной отрасли «СКБ Контур».

«Коннектор представляет собой коробочное интеграционное решение, которое позволяет автоматизировать электронный документооборот, но при этом не дорабатывать ни ERP, ни ЭДО-системы компании. Это очень удобно, так как требует минимальных трудозатрат», – отметила Ксения Черникова, бизнес-директор Maykor-GMCS.

«Нашим менеджерам не нужно осваивать новый интерфейс системы ЭДО, они продолжают работать в привычном, но при этом могут пользоваться всеми возможностями электронного документооборота, – сказал Олег Ермоленко, директор Центра поддержки бизнеса МТТ. – Автоматизация позволяет ускорить наши бизнес-процессы и предотвратить появление ошибок при вводе данных».

На основании полученных от поставщиков документов, в МТТ формируются заказы на закупку оборудования, которые затем передаются в бухгалтерию. Коннектор делает документооборот быстрым и контролируемым. Сотрудникам компании значительно проще обрабатывать данные контрагентов, они могут вести единый реестр документов, в любой момент посмотреть историю каждого цикла документооборота и работать с архивом на сервере.