Dell EMC представила коммутаторы Open Networking, которые помогают трансформировать ИТ, чтобы сократить издержки, ускорить окупаемость инвестиций и предоставлять клиентам новые цифровые сервисы.

«Мы считаем, что сети работают лучше всего, когда они открыты, предоставляют максимальный выбор и возможности для компаний с любой численностью сотрудников, — сказал Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент Dell EMC по сетевой инфраструктуре и решениям для сервис-провайдеров. — Дезагрегируя сетевое программное обеспечение, отделяя его от аппаратных платформ, компании могут освободиться от ограничивающей проприетарной среды вчерашнего дня, чтобы внедрить принципы программного конфигурирования и раскрыть возможности для инноваций в любом масштабе».

Dell EMC исполняет свои обещания в сфере программно-конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking, SDN), чтобы сети стали более гибкими, программируемыми и легко управляемыми. Гибкая программируемая сеть имеет определяющее значение для трансформации ИТ-операций и удовлетворения постоянно меняющихся потребностей, требований приложений и рабочих нагрузок в центре обработки данных.

Новая серия коммутаторов S5100-ON. Первые в отрасли коммутаторы 25GbE Open Networking, предлагающие более вдвое увеличенную пропускную способность по сравнению со стоечными коммутаторами 10GbE. Коммутаторы данной серии совместимы с новыми серверами Dell EMC PowerEdge 14-го поколения, которые поставляются с поддержкой 25GbE. Аплинки 100GbE этих коммутаторов предназначены для подключения к сетям 100GbE, что ускоряет передачу трафика «стойка-стойка» (восток-запад). Это идеальное решение для приложений Web 2.0, корпоративных ЦОД и поставщиков облачных сервисов, стремящихся получить максимальную производительность приложений и услуг.

Новая серия коммутаторов S4100-ON. Многофункциональные коммутаторы ToR (top-of-rack) Open Networking для ЦОД, оптимизированные для серверов высокой плотности с поддержкой 10GbE (медь/оптика) или Fibre Channel 8/16/32 и конвергентных локальных сетей (LAN) / сетей хранения данных (SAN) на уровне стойки. Все эти коммутаторы включают в себя высокопроизводительные порты аплинков 100GbE для коммуникаций между стойками. В данное семейство входит новый унифицированный коммутатор Ethernet и Fibre Channel S4148U для подключения к ведущим в отрасли решениям хранения данных Dell EMC. Этот коммутатор снимает прежние ограничения для соединений Fibre Channel, поскольку компания Dell EMC впервые оптимизировала его для поддержки Fibre Channel 32 Гбит/c, ориентируясь на заказчиков, которые хотят еще больше интегрировать операции LAN/SAN в единой конвергентной сети. Уникальная архитектура коммутатора S4148U позволяет заказчикам развертывать коммутацию Ethernet и Fibre Channel в одном физическом коммутаторе ToR или добиться еще более полной конвергенции LAN/SAN с помощью Fibre Channel-over-Ethernet (FCoE).

Коммутаторы S5100-ON и S4100-ON впервые поставляются в стандартной комплектации с операционной системой OS10 Enterprise Edition — новой флагманской сетевой ОС Dell EMC. Основанная на технологиях с открытым исходным кодом от Linux Foundation и Open Compute Project, OS10 Enterprise Edition представляет собой модульную и программируемую сетевую операционную систему следующего поколения, предназначенную как для традиционных сетей, так и для сред DevOps.

Пакет OS10 Enterprise Edition реализует сетевые функции уровня 2 и 3, а также позволяет заказчикам легко настраивать программное обеспечение для различных сред. Клиенты могут интегрировать с ОС дополнительные продукты с открытым исходным кодом, добавлять сторонние Linux-приложения или разрабатывать собственное программное обеспечение с использованием стандартных инструментов Linux и DevOps.

N1100-ON — это серия энергоэффективных и экономичных коммутаторов для корпоративных сетей. Сюда входит ряд безвентиляторных коммутаторов в корпусе половинной или полной шириной, с поддержкой Power over Ethernet (POE/POE+) или без нее, а также в конфигурации с портами от 10/100/1000 Мбит/с до 1/10GbE. Коммутаторы серии N1100-ON спроектированы для работы с Aerohive HiveManager NG, облачным решением управления нового поколения, которое значительно упрощает проводной и беспроводной доступ для конечных пользователей, устанавливая новые стандарты конвергенции сетей и предоставляя возможности управления корпоративного класса для публичного или частного облака.

Новые коммутаторы N1100 поддерживают проекты в области интернета вещей (IoT) и трансформацию бизнес-процессов, что приводит к созданию первого беспроводного рабочего пространства, где конечные пользователи и точки доступа могут быть на связи и подключаться к сети в любом месте. Данные коммутаторы идеально подходят для малых и средних организаций и дополняют недавно анонсированные коммутаторы серий N3100-ON и N2100-ON, предназначенные для более крупных корпоративных сред. Коммутаторы N3100-ON и N2100-ON являются коммутаторами Multi-Gig Open Networking, оптимизированными для создания высокоскоростных корпоративных сетей 2.5Gb/5GbE, чтобы развертывать на предприятии инфраструктуру беспроводных локальных сетей нового поколения.

Коммутаторы серии Dell EMC N1100-ON будут поставляться в регионе EMEA исключительно через торговых партнеров, что подчеркивает стремление Dell EMC помочь партнерам предоставить клиентам новейшие сетевые технологии. Поддерживая партнеров с помощью всестороннего обучения с использованием онлайн-контента, обучающих курсов, семинаров и практических демонстраций, Dell EMC гарантирует, что при переходе на готовую к будущим приложениям сетевую инфраструктуру заказчики получат самые качественные рекомендации и советы.

Стратегическое партнерство со специалистами отрасли и экспертами в области технологий может помочь ускорить трансформацию ИТ и рабочих процессов. Используя лучшие отраслевые практики, инструменты и услуги доверенных партнеров, ИТ-организации могут эффективнее выполнять первоначальные задачи в области трансформации ИТ, уделяя при этом особое внимание ресурсам и талантам, когда это вносит наибольший вклад в работу предприятия.

Услуги консалтинга в области интернета вещей — это новый пакет услуг, который поможет организациям определить основные возможности и архитектуру, необходимые для использования данных IoT (например, информации с датчиков, уведомителей ошибок, мобильных телефонов, носимых и подключенных устройств). Эта информация может использоваться для таких инициатив, как оптимизация ключевых операционных процессов, снижение рисков соответствия и безопасности, раскрытие новых возможностей получения прибыли и создание более привлекательных предложений для привлечения клиентов.

Начало поставок коммутаторов серии Dell EMC S5100-ON запланировано на третий квартал 2018 финансового года Dell Technologies. Как ожидается, поставки отдельных моделей серии Dell EMC S4100-ON начнутся во втором квартале 2018 финансового года Dell Technologies. Дополнительные модели будут доступны в течение года. Поставки продуктов серии Dell EMC N1100-ON, как ожидается, начнутся во втором квартале 2018 финансового года Dell Technologies. Консалтинговые услуги по NFV, как ожидается, будут доступны во втором квартале 2018 финансового года Dell Technologies. Консалтинговые услуги по технологии IoT доступны уже сейчас.