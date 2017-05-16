«Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион»

«Борлас» создала информационную систему управления предприятием для ведущего в России разработчика и поставщика высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. В компании «ГНПП Регион» на платформе «1С: ERP Управление предприятием 2» автоматизированы функциональные области: оперативный (производственный) учет, снабжение, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управленческий учет. Данный проект стал первым для «Борласа» и созданной в компании специализированной практики 1С в качестве партнера компании 1С.

«ГНПП «Регион» в составе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» является разработчиком и производителем авиационных бомб, подводных торпед и ракет. Создание информационной системы управления «1с ERP Регион» позволило заменить устаревшие разрозненные ИТ-системы, автоматизировать ключевые бизнес-процессы, создав единый контур управления предприятием.

В новой системе консультантами «Борласа» реализовано свыше 100 рабочих мест. Настроены механизмы расчета себестоимости (нормирования расходов) изделия, незавершенного производства, схемы кооперации с учетом требований исполнения Гособоронзаказа. Произведена интеграция 1С:ERP с системой финансово-экономического управления «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», реализованной на платформе SAP.

«Команда консультантов «Борласа» выполнила разработку и внедрение информационной системы на основе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Мы высоко оцениваем результаты сотрудничества за прошедшее время. Хотелось бы отметить профессионализм специалистов «Борласа» и глубокое знание предметной области» - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам «ГНПП Регион» Денис Сух.

«В проектах создания или модернизации информационных систем многие российские предприятия оборонной промышленности сегодня отдают предпочтение отечественным разработкам. На рынке есть достойные продукты, например решения компании 1С, на основе которых можно проводить полноценное импортозамещение в области информационных технологий, поэтому «Борлас», сохраняя многолетний опыт и экспертизу работы с машиностроением и ОПК, расширяет предложение услуг и решений на их основе. Пример сотрудничества с «ГНПП Регион» свидетельствует о востребованности такого подхода», - отметил Валерий Сергеев, руководитель практики 1С группы «Борлас».

В компании «Борлас» практика 1С существует с начала 2017 года. Ее основу составила команда сертифицированных консультантов по внедрениям решений «1С Управление предприятием» с большим опытом проектов в ОПК и машиностроении. «Борлас» получил статус «Партнера 1С» и теперь предлагает программные продукты 1С и услуги по их внедрению.