«Рэйдикс» заключила партнерское соглашение с Bright Technology

«Рэйдикс» объявила о заключении партнерского соглашения с американским поставщиком ИТ-решений Bright Technology. Компания Bright внедряет файловые и блочные решения в индустрии медиа и развлечений, здравоохранении, нефтегазовой отрасли, корпоративном секторе.

Bright Technologies специализируется на поддержке колоссальных медийных нагрузок. Среди специализированных решений Bright – SAN-cистема BrightDrive, которая обеспечивает высочайшую производительность и минимальные задержки при работе с видеоматериалами. В продуктовую линейку Bright Technologies также входят система высокой доступности Procyon, СХД среднего уровня Triton и устройство «SAN в коробке» Astella.

Системы хранения Bright работают на базе управляющего ПО RAIDIX, которое позволяет оптимально распределять нагрузки при работе с потоками 2К/4K, осуществлять одновременную работу с многогигабайтными файлами с нескольких рабочих станций, предотвращать потерю данных и снижение производительности даже при отказе нескольких дисков в RAID-массиве.

Функционал RAIDIX включает в себя возможность горячей замены аппаратных элементов, гибкую поддержку интерфейсов SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP), совместимость с оборудованием Аррlе, AJA, Blackmagic Design, управляющими средами Хsan, metaSAN, StorNext, FalconStor и профессиональными приложениями для монтажа (Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid, Smoke, DaVinci Resolve, SGO Mistika и др.).

Решения Bright Technologies на платформе RAIDIX используются крупнейшими киностудиями в США и позволяют им сократить время постпродакшн и расходы на оборудование до 70%. Кроме того, компания Bright поставляет СХД для конечных клиентов в Австралии, Германии, Индии и других странах с развитой инфраструктурой видеопроизводства.

Залогом успеха на различных рынках является высокая скорость СХД на основе RAIDIX в соответствии с ресурсоемкими медийными задачами и отказоустойчивость на всех этапах видеопроизводства от сброса данных до архивации контента.