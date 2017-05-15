«Платформа ОФД» проводит серию майских обновлений сервиса

«Платформа ОФД» объявила о развитии функциональности Личного кабинета клиента. Компания провела серию обновлений сервиса для пользователей кассовой техники.

В числе новых опций пакетная загрузка ККТ в ЛК из файла CSV (файл со значением формата .csv). Это позволит предпринимателям сократить время на добавление большого числа касс в ЛК Клиента. Для того, чтобы воспользоваться функцией, достаточно сохранить Excel-файл с обозначенными ККТ в формате «.csv», и осуществить пакетную загрузку. Соответствующая инструкция расположена в разделе «Пакетная загрузка ККТ» в ЛК Клиента.

Теперь можно найти необходимый кассовый аппарат - по его наименованию, по регистрационному номеру ККТ, по заводскому номеру ККТ или по номеру фискального накопителя. Поиск выполняется сразу по всем уровням ЛК Клиента, позволяя перейти в нужный раздел и видеть данные по выбранной кассе.

Счетчик добавленных ККТ показывает как общее число добавленных касс в ЛК Клиента, так и число касс в каждом отдельном магазине.

В конце апреля компания «Платформа ОФД» реализовала возможность создания разных личных кабинетов Клиента, используя лишь один номер телефона, запустила обновленный формат электронного документооборота. По словам генерального директора компании Алексея Барова, ОФД сейчас активно работает над совершенствованием своих сервисов и развитием дополнительных услуг для клиентов и партнеров.

В скором времени состоится релиз новых обновлений сервиса «Платформа ОФД».