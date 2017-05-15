Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей
Gemalto предоставила решение Trusted Services Hub (TSH) для поддержки нового «цифрового ключа для автомобилей» на базе смартфона компании Daimler AG для линейки автомобилей Mercedes-Benz E-класс. Как рассказали CNews в компании, решение предназначено для производителей автомобилей премиум-класса и позволяет водителям закрывать/открывать и заводить транспортные средства с помощью смартфона с функцией NFC. Решение TSH компании Gemalto обеспечивает надежное и безопасное беспроводное размещение цифровых ключей на любом типе смартфона, поддерживающего данное решение.
Благодаря безопасной загрузке ключа на Secure Element через решение TSH компании Gemalto, водители могут открывать/закрывать свои машины, просто разместив смартфон напротив дверной ручки автомобиля. Secure Element представляет собой аппаратную платформу, оснащенную защитой от взлома и способную безопасно размещать приложения, а также хранить конфиденциальные и криптографические данные. Secure Element может быть установлен на SIM-карте, предоставленной оператором мобильной сети, и/или встроен производителями оборудования в мобильный телефон в виде чипа eSE (embedded Secure Element)..
Также возможен запуск двигателя при помощи смартфона, помещенного в держатель-зарядное устройство на приборной панели, и нажатия кнопки запуска. Процедура доступна даже в том случае, когда аккумулятор смартфона разряжен (поддерживается до 10 закрытий/открытий дверей в течение следующих 24 часов, если смартфон поддерживает данную функцию), и таким образом не требуется носить при себе обычные ключи замка зажигания.
Являясь неотъемлемой частью программы «подключение Mercedes me», цифровой ключ для автомобиля легко подключается к услугам, которые удовлетворяют современным теребованиям мобильного и цифрового образа жизни.
«Переход на электронные каналы взаимодействия требует, чтобы компании использовали свой опыт для налаживания надежных отношений со всеми сторонами, заинтересованными в экосистеме подключенного автомобиля, − сказала Кристин Кавиглиоли (Christine Caviglioli), вице-президент подразделения компании Gemalto по вопросам разработки новых мобильных решений. – Для компании Daimler AG реализация данной цели полностью поддерживается нашими решениями, которые позволяют предлагать заказчикам инновационные услуги, предоставляемые через устройства по их выбору, без ущерба для безопасности».