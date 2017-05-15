«Евроавто» оптимизировала закупку ПО с помощью Comparex Softcare

Comparex объявила о внедрении методологии SoftCare для управления жизненным циклом ПО в «ЕвроАвто», усовершенствовав текущий процесс закупки ПО и повысив эффективность использования ресурсов компании. Теперь сотрудничество с поставщиками софта для «ЕвроАвто» стало прозрачным и выгодным, что принесло существенную экономию ИТ бюджета.

«ЕвроАвто» работает в России на рынке автозапчастей и сервисного обслуживания автомобилей с 1994 г., является официальным представителем более чем 50 производителей автокомпонентов и одним из лидирующих поставщиков на территории России. «ЕвроАвто» объединяет автолюбителей Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.

Руководство «ЕвроАвто», в связи с повышением стандартов качества и производительности внутри компании, искало решение, нацеленное на экономию средств и сокращение трудозатрат ответственных сотрудников, для перераспределения ресурсов компании на стратегические задачи. Основными предпосылками для запуска проекта были высокие трудозатраты специалистов отделов закупок и ИТ, ответственных за приобретение лицензионного ПО. Как пример, требовалось отправлять запрос цен нескольким поставщикам, ждать ответа, сравнивать цены, вести переговоры по уменьшению цены, заключать договора. Все эти операции требовали значительных трудозатрат, при этом гарантии получения лучших цен не было.

Главной идеей подключения портала Comparex online стало расширение функционала текущего решения за счет автоматизации заказа ПО и бюджетирования.

Специалисты Comparex предложили решение для автоматизации заказа ПО и бюджетирования, основанное на собственной системе – Comparex online и концепции открытого ценообразования OpenBook. Решение позволяет оперативно сделать заказ ПО через автоматизированный портал Comparex online в любой момент времени, где отображается текущая стоимость данного ПО с учетом процента наценки согласованного в рамках открытого ценообразования. Это позволяет значительно сэкономить время сотрудников на анализе цен от различных поставщиков, получив сразу лучшие условия и быстро оформив заказ в режиме онлайн.

«Мы давно сотрудничаем с компанией Comparex, которая известна на рынке богатым опытом в области управления жизненным циклом ПО и высоко ценим профессионализм команды. Благодаря внедренному подходу нам удалось достигнуть существенный уровень прозрачности закупки ПО и упростить процедуру согласования и бюджетирования. Сам же портал Comparexonline для приобретения софта оказался очень удобным и простым в использовании» - сказал Михаил Платонов, руководитель отдела администрирования информационных систем «ЕвроАвто».