В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону

В 2011 году 1С запустила проект по обучению школьников программированию в клубном формате «1С:Клуб программистов». Цель проекта – познакомить школьников с программированием, пробудить интерес к профессиональному развитию в ИТ-сфере, познакомить с возможностями перспективной и высокооплачиваемой работы. К апрелю 2017 года открыты филиалы в 174 городах России и других стран. Чтобы укрепить межклубное сотрудничество был проведен Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону.

Учащиеся 1С:Клубов программистов соревновались в пяти компетенциях: пограммирование на Java, современная web-разработка, 3D-моделирование, робототехника и системное администрирование.

Девять команд представили «1С:Клубы программистов» из 7 городов России: Мурманска, Калуги, Костромы, Ухты, Шуи, Вологды и Череповца.

Всего в соревновании участвовали 70 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. За регламентом проведения Чемпионата следили 19 экспертов, которые впоследствии оценивали результаты школьников.

Участникам было над чем подумать: школьникам было предложено написать код программы «Калькулятор», смоделировать детали сложных конструкций или написать и запустить программу для робота, который осуществляет движение по задуманному маршруту.

В результате соревнований обладателями дипломов победителей Чемпионата стали 11 ребят.

Программирование JAVA 10+: Шагин Артем - Партнер Софт, г. Шуя, Ивановская область

Программирование JAVA 14+: Белов Александр - УЦ Консультант, г.Шуя, Ивановская область

Системное администрирование: Скшидлевский Кирилл и Чистов Андрей - Команада Мезон г.Вологда

WEB – разработка: Кропалева Елизавета и Комарова Алена - Мезон г.Вологда

3D – моделирование и прототипирование 10+: Васильев Егор, Ермалюк Петр и Сорокин Дмитрий - А-Элита, г. Вологда

3D – моделирование и прототипирование 14+: Коржавин Максим - Мезон г.Вологда

Мобильная робототехника ARDUINO 10+: Пушкин Александр и Демидов Владислав - А-Элита, г. Вологда

Мобильная робототехника ARDUINO 14+: Стулов Иван - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского, г. Сокол.

Еще 45 ребят получили дипломы за вторые и третьи места. Школьники, занявшие призовые места, получили 3D-ручки, планшеты, колонки, умные игры и другие ценные подарки от организаторов и партнеров.

Все школьники и сопровождающие преподаватели получили Дипломы об участии в Чемпионате.

Организаторами мероприятия выступили 1С, «1С:Северо-Запад», Вологодская областная общественная организация " Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области, «А-Элита» и «Логасофт».

Чемпионат прошел при поддержке Правительства Вологодской области, Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора».