Toshiba представила оптопары для автомобильных систем

Toshiba Electronics Europe представила серию из 10 оптопар, сертифицированных согласно AEC Q101 и предназначенных для решения задач развязки, организации интерфейсов и коммутации с учетом форм-фактора автомобильных систем.

ИС TLX9304, TLX9378 и TLX9376 поставляются в низкопрофильных корпусах SO6 и представляют собой оптопары с логическим выходом, поддерживающие скорость передачи данных до 1, 10 и 20 Мбит/с соответственно. Также в корпусе SO6 выпускаются ИС TLX9300 и TLX9185A с транзисторным выходом и ИС TLX9905 и TLX9906 с фотоэлектрическим выходом. ИС TLX9000 и TLX9291A также имеют транзисторные выходы, но выпускаются в корпусах SO4 с половинным шагом. Также доступно фотореле TLX9175J в корпусе SO6.

Новые оптопары Toshiba позволяют создавать устройства, работающие при температурах от -40 до +125 °C (кроме TLX9175J с рабочей температурой от -55 до +105 °C) и подходят для применения в интерфейсах управления инверторами и интеллектуальных силовых модулей (IPM) систем традиционных, электрических (EV) и гибридных (HEV) автомобилей. Фотореле идеально подходит для систем управления автомобильными аккумуляторами. Несмотря на компактные размеры, все устройства имеют длину пути утечки и зазор 5 мм, обеспечивая минимальное напряжение изоляции 3750 В (среднеквадратичное значение).

ИС TLX9304, TLX9378 и TLX9376 содержат инфракрасный светоизлучающий диод на основе арсенида галлия-алюминия (GaAlAs) и быстродействующие высокочувствительные фотодетекторы. Встроенный экран Фарадея обеспечивает устойчивость к синфазным помехам 15 кВ/мкс. В случае фотореле TLX9175J используется технология изготовления светодиодов на основе арсенида галлия. Высоковольтный МОП-транзистор между выходными выводами реле соответствует требованиям для систем управления аккумуляторами.