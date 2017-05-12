Thecus анонсировала новую серию четырехдисковых накопителей N4820U.

Thecus Technology объявила о выходе новой серии сетевых накопителей среднего ценового сегмента на 4 диска стоечного типа уровня 1U - N4820U. Эти решения подойдут для малого и среднего бизнеса, обеспечивая надежность в работе и высокую производительность, которые так необходимы предприятиям и организациям для постоянного роста и расширения спектра задач.

Серия N4820U спроектирована на четырехъядерном процессоре Intel Celeron N3450 с частотой работы от 1,1 ГГц до 2,2 ГГц, оснащена памятью на 4ГБ поколения DDR3, которая может быть расширена до 8 ГБ. Cерия N4820U включает в себя две модели. Сетевой накопитель N4820U-S оснащен стандартным блоком питания, N4820U-R имеет встроенный резервный блок питания.

Серия N4820U предлагает полноценный спектр функций резервного копирования и защиты данных: тонкое резервирование, зеркальное копирование в целях восстановления данных, снимки данных (только Btrfs), технологию Data Guard для восстановления данных в случае случайной утраты (для удаленного копирования в реальном времени или локального копирования), а также копирование в «облако», включая DropBox, ElephantDrive и Amazon S3. Программное обеспечение включает в себя Acronis True Image и Intel Security для антивирусной защиты.

Работая на новейшей версии операционной системы ThecusOS 7.0, серия N4820U предлагает широкий набор функций и огромный выбор сторонних приложений, а также полноценный механизм Scale Out. Благодаря Scale Out компании и организации могут избежать проблемы резкого роста издержек на создание дата-центра, поскольку получают возможность добавлять дополнительные устройства в пул хранения по мере роста потребностей бизнеса.

Серия N4820U представляет собой мощные, надежные и привлекательные в цене решения для малого и среднего бизнеса. Устройства доступны к отгрузкам в текущий момент.