Startpack: 38% сервисов для бизнеса из России и СНГ хотят выйти на рынок США

Startpack, создатель системы поиска сервисов для бизнеса, в ходе исследования обнаружила, что свыше половины B2B-сервисов из России и СНГ планируют выйти на зарубежные рынки, и львиная их доля — в США.

Startpack помогает искать решения для бизнеса среди 1623 сервисов, 862 из которых базируются в России и СНГ или имеют представителей на этих рынках. По результатам нового исследования, у этих сервисов в среднем 77 % пользователей русскоязычные.

Специалисты выяснили, что выход на зарубежные рынки в 2017-18 гг. запланировали 55% разработчиков. Часть (23 %) ранее уже задействовали другие аудитории в продвижении продуктов. Но остаются и те (21 %), кто пока не видит выгоды от экспансии на иные рынки.

Startpack узнала у компаний и о том, какие именно регионы они считают приоритетными для расширения влияния в ближайшие годы. Около 38% команд упомянули США, в два раза меньше поклонников выхода в Латинскую Америку и Восточную Европу. Разработчики нацелены и на конкретные страны: Бразилия, Великобритания, Мексика, Индия, Германия, Китай.

В ходе исследования выяснились и другие факты: разработчики отмечают, что русскоязычную аудиторию труднее монетизировать, чем англоязычную, а при выходе на другие рынки они прибегают к запуску партнёрских программ.