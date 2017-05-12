 

QNAP представила новую линейку настольных NAS. Цены

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, Текст: Владимир Бахур

Российское представительство QNAP объявило о начале продаж новой линейки сетевых накопителей в настольном исполнении: D1, D2 и D4 на один, два и четыре диска соответственно, а также бесшумный двухдисковый S2.

Система D1 имеет один слот для 3,5-дюймового HDD с интерфейсом SATA III, двухъядерный процессор ARM с частотой 1,1 ГГц, оперативная память DDR3 объемом 1 ГБ, сетевой разъем Gigabit Ethernet, порт USB 3.0 (спереди), порт USB 2.0 (сзади).

Система D2 имеет два слота для 2,5-/3,5-дюймовых HDD и SSD с интерфейсом SATA III, двухъядерный процессор Annapurna Labs AL-212 с частотой 1,7 ГГц, оперативная память DDR3 объемом 1 ГБ, два сетевых разъема Gigabit Ethernet, три порта USB 3.0 (один спереди, два сзади).

Система D4 имеет четыре слота для 2,5-/3,5-дюймовых HDD и SSD с интерфейсом SATA III, двухъядерный процессор Annapurna Labs AL-212 1,7 ГГц, оперативная память DDR3 объемом 1 ГБ, два сетевых разъема Gigabit Ethernet, три порта USB 3.0 (один спереди, два сзади);

Система S2 имеет два слота для 2,5-/3,5-дюймовых HDD и SSD с интерфейсом SATA III, четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 с частотой 2,0 ГГц, оперативная память DDR3L объемом 2 ГБ, два сетевых разъема Gigabit Ethernet, видеовыход HDMI, два порта USB 3.0 (сзади), два порта USB 2.0 (сзади), ИК-пульт ДУ.

Устройства QNAP D2, D4 и S2 уже доступны у официальных партнеров QNAP в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Модель D1 появится летом. Рекомендованная розничная цена модели D2 составляет 14 тыс. руб., цена модели D4 составляет 20 тыс. руб., цена модели S2 составляет 31 тыс. руб.

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