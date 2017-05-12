OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест

Parallels и OCS объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества OCS намерена продвигать во всех регионах страны систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS).

Parallels Remote Application Server представляет собой программное решение для доставки приложений и рабочих столов. Продукт ориентирован в первую очередь на компании малого и среднего бизнеса и позволяет быстро и без больших затрат организовать сотрудникам удаленный доступ к полнофункциональному рабочему окружению Windows и выбранным приложениям на базе Windows с любого компьютера или мобильного устройства. Parallels RAS отличается продуманностью, удобством развертывания, настройки и управления, поддерживает как службы удаленных рабочих столов Microsoft RDS, так и основные гипервизоры других производителей. При этом оптимизирован процесс администрирования приложений и балансировки нагрузки на сетевые ресурсы.

«Люди нуждаются в простых и удобных IT-решениях. Пользователи сегодня хотят работать из любой точки мира на привычных устройствах, будь то Mac, iPad, iPhone, смартфон с Android или ноутбук с Windows. Parallels дает им такую возможность. Наше решение позволяет развернуть виртуальные рабочие столы и приложения на любые устройства в рекордные сроки c экономией средств до 60 процентов на интеграции и поддержке. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству с OCS все больше представителей малого и среднего бизнеса в России смогут по достоинству оценить преимущества Parallels RAS», — отметил Яков Зубарев, президент Parallels.

Важной особенностью Parallels RAS является также поддержка облачных технологий: система поддерживает локальные, гибридные или 100-процентные облачные развертывания в Microsoft Azure или в собственном облаке заказчика.

«В современном бизнесе крайне важно находить оптимальные решения для повышения собственной эффективности. Порой жизненно необходимо использовать облачные решения, соответствующие вашим потребностям и финансовым возможностям. В этом отношении Parallels Remote Application Server поможет решить актуальные задачи. Уверена, что наше взаимодействие с компанией Parallels будет результативным и взаимовыгодным для всех сторон!», — сказала директор департамента персональных систем компании ОСS Ольга Доровская.

Решение Parallels RAS уже доступно для заказа всем партнерам OCS. Специалисты OCS готовы предоставить квалифицированные консультации по всем вопросам, связанным как с Parallels RAS, так и с другими продуктами компании Parallels. Дистрибутор и вендор планируют проведение презентаций, семинаров и вебинаров, на которых потенциальные заказчики смогут получить о Parallels RAS максимально полную информацию.