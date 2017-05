Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft на конференции для разработчиков Build 2017 впервые сообщила подробности следующего масштабного обновления ОС Windows, получившего название Windows 10 Fall Creators Update. Обновление, которое будет доступно для скачивания позднее в этом году, обогатит новыми функциями более чем 500 млн устройств, работающих на Windows 10. Были анонсированы:

Обновление включает новую систему дизайна, инструменты для творчества под Windows, iOS и Android; новые приложения в Магазине Windows, в том числе iTunes; новые инструменты, которые сделают Windows «домашней» платформой для разработчиков; контроллеры движения для технологий смешанной реальности Windows, которым не требуются дополнительные датчики.

«Мы создали Windows 10, чтобы каждый из нас смог раскрыть свой творческий потенциал, – сказал исполнительный вице-президент Microsoft Windows Device Group Терри Майерсон. – Мы рады, что наши пользователи смогут получить незабываемые впечатления от Windows 10 Fall Creators Update. Обновление создаст еще больше возможностей для творчества, работы и развлечений. А стильный и современный универсальный интерфейс одинаково удобен для использования на любых типах устройств. Кроме того, последнее обновление позволит разработчикам проще создавать приложения, внося свой вклад в развитие технологий будущего».

Microsoft Fluent Design System – система для создания пользовательских интерфейсов на разных устройствах. В её основе лежит интуитивный, адаптивный и инклюзивный подход к созданию приложений для различных типов устройств, способных взаимодействовать между собой.

Microsoft Graph представляет собой «умную» систему, объединяющую людей, их диалоги, проекты, над которыми они работают, и создаваемый ими контент в облаке Microsoft. Теперь приложения будут работать одинаково на любых устройствах под управлением Windows, iOS и Android. Timeline позволяет возвращаться к ранее открытым файлам, приложениям и сайтам с помощью визуальной временной шкалы, которая отображает, чем пользователь занимался ранее. С помощью виртуального помощника Кортана можно продолжить работу в том месте, где вы остановились, на любом устройстве под управлением Windows, iOS или Android (функция Pick Up Where You Left Off). Clipboard представляет быстрый способ обмена информацией между соединенными устройствами. В частности, вы сможете скопировать файл с ПК и перенести его на свой смартфон. OneDrive Files on Demand – доступ ко всем файлам из облака OneDrive по запросу: вам не потребуется загружать файлы и тем самым занимать память на ваших устройствах.

Приложение Windows Story Remix использует технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения, чтобы реализовывать собственные уникальные видео- и фотопроекты. С помощью сервиса Microsoft Graph люди могут совместно создавать истории со звуковым сопровождением, темой и анимированными переходами между кадрами, используя различные устройства. Кроме того, добавляя 3D-объекты в свои фотографии и видеоролики, они смогут создавать смешанную реальность, чтобы по-новому рассказывать свои истории. А также превращать фото и видео в настоящее полотно, на котором можно рисовать при помощи Windows Ink. Windows Story Remix разработано на .NET и доступно для скачивания в Магазине Windows в качестве универсального приложения Windows.

В Магазине Windows появится iTunes до конца этого года. Пользователи Windows получат полноценный доступ ко всем функциям iTunes, включая Apple Music и магазин iTunes Store, а также поддержку iPhone и других устройств Apple любым ПК с Windows 10 или Windows 10 S.

Autodesk представила прошлым летом приложение SketchBook на универсальной платформе Windows (Universal Windows Platform, UWP). На новой платформе продажи приложения показали впечатляющий рост: в среднем на 35% каждый месяц на протяжении 2017 года. Autodesk SketchBook, по сути являющееся инструментом для создания рисунков, изначально разрабатывалось на универсальной платформе Windows. Оно задействовало все возможности использования стилуса и сенсорного экрана, заложенные в Windows 10. Autodesk продолжит расширять линейку предлагаемых UWP-приложений в Магазине Windows, включая поддержку технологий смешанной реальности Windows в Autodesk Stingray, игровом движке с использованием 3D-технологий и рендеринга в режиме реального времени.

SAP уже в этом месяце представит в Магазине Windows одно из наиболее популярных своих решений – SAP Digital Boardroom. Это портал для руководителей нового поколения, с помощью которого они могут управлять бизнесом в режиме реального времени. Он обрабатывает информацию из всевозможных бизнес-приложений и служит единым источником надежных данных. Приложение будет доступно в Магазине Windows в качестве прогрессивного веб-приложения (Progressive Web App, PWA). Это позволит SAP многократно задействовать существующий веб-контент сразу на нескольких платформах, пользуясь при этом преимуществами глубокой интеграции с Windows 10.

Microsoft стремится сделать Windows и Visual Studio «домашними» платформами для разработки приложений не только для Windows, но и для любых других платформ и устройств. Компания анонсировала .NET Standard 2.0 для UWP и XAML Standard (станут доступны до конца года), пакет инструментов Project Rome для UWP, Android и iOS даст возможность воспользоваться преимуществами Windows и Microsoft Graph, Xamarin Live Player позволит создавать, тестировать и устранять ошибки в приложениях для iPhone на компьютерах, работающих на Windows. Теперь для разработки нативных приложений под iOS потребуется только программа Visual Studio и iPhone.

Microsoft упростил процесс установки Ubuntu, опубликовав операционную систему в Магазине Windows. Кроме того, компания анонсировала, что работает с SUSE Linux и Fedora Linux, чтобы эти популярные дистрибутивы также появились в Магазине Windows. Это позволит запускать Ubuntu, Fedora и SUSE на подсистеме Linux в Windows, просто установив их из Windows Store. Таким образом сегодня Windows становится единственной платформой, которая предоставляет возможность одновременно запускать Windows и Linux-приложения в рамках одной системы.

Представители Cirque du Soleil рассказали о том, как они используют технологии смешанной реальности Windows для создания своих потрясающих представлений. С помощью смешанной реальности они воссоздали виртуальную версию сцены из своего шоу Kurios, включая знаменитую огромную механическую руку, чтобы продемонстрировать способ проверки своих творческих идей.

Обновление Windows 10 Fall Creators Update позволит людям во всем мире прикоснуться к волшебству, создаваемому с помощью смешанной реальности. Уже сегодня в США и Канаде можно сделать предзаказ на шлемы смешанной реальности Windows Mixed Reality Headset Developer Edition (версия для разработчиков) в Microsoft Store. Стоимость устройств составит $299 (Acer) и $329 (HP), поставки начнутся этим летом.

Microsoft представила первые в мире контроллеры движения Windows Mixed Reality, которым не требуются дополнительные датчики. Они смогут точно отслеживать движение в вашем поле зрения при помощи сенсоров, встроенных в шлем смешанной реальности. Установка других устройств на стенах не требуется. Наши партнеры-производители устройств планируют запустить их продажу этим летом.

Комплект смешанной реальности от Acer, включающий шлем и контроллер движения, можно будет приобрести за $399.