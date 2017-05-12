«КС – Консалтинг» запустила облачный сервис «eDocLib: Актив Бизнес»

«Корпоративные Системы – Консалтинг», региональный партнер ЭОС, работающий в Сибири и на Дальнем Востоке, объявила о запуске облачного сервиса для работы с приложением «eDocLib: Актив Бизнес» по модели SaaS. Сервис будет интересен заказчикам, не располагающим техническими возможностями для установки системы Актив Бизнес на своем оборудовании или просто желающим начать использование ECM-решения с минимальными временными и финансовыми затратами.

Приложение «eDocLib: Актив Бизнес» – собственная разработка компании «КС-Консалтинг» на базе ECM-платформы eDocLib. Это комплексное прикладное решение популярно в качестве инструмента автоматизации бизнес-процессов, особенно в сегменте СМБ.

«eDocLib: Актив Бизнес» обладает доступной стоимостью при серьезной функциональности. Система предназначена для решения сразу нескольких задач, в числе которых электронный документооборот, управление заданиями и поручениями (Task Management), учет договоров и связанных с договорной работой документов (счета, накладные, счета-фактуры, акты), автоматизация исполнения договорных обязательств и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Сервис Актив Бизнес по модели SaaS – это возможность существенно сэкономить не только на внедрении. Начать пользоваться всеми функциями «eDocLib: Актив Бизнес» заказчик сможет в минимальные сроки, а структура расходов на использование предельно прозрачна и включает только абонентскую плату.

Актив Бизнес по модели SaaS не требует наличия собственного сервера и установки системы на компьютерах пользователей – следовательно, не нужно тратить время и рабочие ресурсы на их обслуживание. Не понадобится покупать, устанавливать и сопровождать дорогое серверное ПО, не нужна даже локальная сеть компании – взаимодействие сотрудников будет осуществляться средствами облачного сервиса. Обновление системы вообще не потребует от клиентов каких-либо усилий: «Актив Бизнес» будет поддерживаться в актуальном состоянии силами специалистов «КС-Консалтинг», собственника ПО.

Для пользователей облачного сервиса предусмотрено несколько тарифных планов. Стартовый минимальный пакет включает 3 полнофункциональных рабочих места, 5 Гб дискового пространства для хранения данных заказчика, а также базовую техническую поддержку. До заключения договора «Актив Бизнес» можно попробовать совершенно бесплатно, воспользовавшись публичным демонстрационным сервером или индивидуальной ознакомительной версией с бесплатным пробным периодом.

Если вам нужна ECM-система, но вы не готовы вкладывать значительные средства в ее внедрение и поддержку, то Актив Бизнес по модели SaaS может стать идеальным вариантом. Выберете удобный для себя тарифный план и начинайте прямо сейчас пользоваться всеми преимуществами наличия в вашей компании системы поддержки бизнес-процессов и управления корпоративным контентом.

«Облачный сервис Актив Бизнес – это достаточно типовое решение. Главный плюс сервиса – в том, что он не требует внедрения. Сервис рассчитан прежде всего на небольшие компании, которые, например, технически и/или финансово не могут «потянуть» обычный eDocLib: Актив Бизнес. По интерфейсу он ничем не отличается от обычного Актива, да и по функционалу разница минимальна – сказал генеральный директор компании «Корпоративные Системы – Консалтинг» Андрей Балабанов.