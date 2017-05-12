Bayer представила электронную таблетницу «Эриус контроль» для аллергиков. Фото

Bayer под брендом «Эриус» представила электронную таблетницу «Эриус контроль», выполненную в виде носимого гаджета для аллергиков

«Эриус Контроль» - технологичное устройство, разработанное специально для людей, страдающих аллергией. Гаджет помогает не забывать таблетки дома и принимать их нужное время. Электронная таблетница работает совместно с мобильным приложением «Эриус». После установки приложения и активации устройства, нужно поместить в таблетницу запас таблеток и предоставить всё остальное приложению – оно напомнить взять гаджет с собой и вовремя принять препарат.

Вдохновившись технологичным гаджетом, известный медиа-художник Дмитрий Морозов (::vtol::) поразмышлял о том, как аллергия проявлялась бы у роботического существа, и создал робота-«аллергика». Аллербот – так называется работа – представляет собой интерактивный кинетический звуковой и визуальный объект, который реагирует на окружающие раздражители и, при определенных условиях, проявляет «аллергическую» реакцию.

В нормальном режиме инсталляция демонстрирует плавность и размеренность движений, издает медитативные музыкальные тона, абстрактная графика на экране спокойна и приятна для наблюдения. Однако при увеличении количества раздражающих факторов в окружающем пространстве, у объекта случается «аллергический приступ», который приводит к сбою в работе робота. Это проявляется в резких звуках, спазматических вибрациях и прочих подобных симптомах «недомогания» кибернетического организма. Работоспособность Аллербот восстанавливается только после приема таблетки «Эриус» - она постепенно приводит его в нормальное состояние.

Электронная таблетница «Эриус контроль»

Кибернетический объект, созданный по образу и подобию живого существа, призван привлечь внимание к проблеме аллергии и посмотреть на симптомы заболевания с неочевидного ракурса. Наблюдая за эмоциональным проявлением «аллергической реакции» робота, можно увидеть то состояние, в котором пребывает аллергик в период обострения заболевания.

Робот-«аллергик» Аллербот

Инсталляция наглядно демонстрирует действенность «Эриус» - одна таблетка даже роботу помогает избавиться от беспокоящих симптомов аллергии.

«Эриус» – препарат последнего поколения. Он отличается формулой с тройным потенциалом: антигистаминным, противоаллергическим и противовоспалительным.