«Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц

«Вокорд» сообщила о том, что ее биометрическая система VOCORD FaceControl вновь признана лучшим решением для дистанционного распознавания лиц.

По данным рейтинга MegaFace, точность распознавания алгоритма «Вокорд» достигла рекордных 92,8%. У ближайшего конкурента данный показатель составил почти на 10% меньше (83,3%). Данного результата удалось добиться за счет дальнейшего совершенствования собственного нейросетевого алгоритма компании.

На базе данного алгоритма компания «Вокорд» разработала широкую линейку продуктов, в том числе, VOCORD FaceControl, предназначенный для обеспечения безопасности в общественных местах: на транспорте, при проведении массовых мероприятий, охране объектов, автоматизированных системах пограничного контроля и др. Благодаря уникальной точности распознавания, технология остается эффективной при работе в некооперативном режиме и при больших потоках людей. Добавим, что нейросетевой алгоритм распознавания лиц компании Вокорд показывает также и высокую производительность – более 50 млн сравнений с эталонной базой в секунду.

«Система дистанционного биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl – это уникальный на рынке инструмент, который показывает высокую достоверность потокового распознавания лиц людей с практически мгновенной скоростью. Уже сегодня с её помощью обеспечивается антитеррористическая и общественная безопасность мест массового пребывания людей – вокзалов, аэропортов, стадионов, концертных залов и т.д. Система готова к внедрению на крупнейших международных мероприятиях, таких, как Кубок конфедерации и Чемпионат мира по футболу, которые будут проводиться в нашей стране», – сказали в компании «Вокорд».