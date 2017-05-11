В коммерческом ЦОДе DataSpace развернута беспроводная система 3D-визуализации климата

Schneider Electric сообщила об успешном завершении пилотного проекта по созданию беспроводной системы 3D-визуализации климата в двух машинных залах коммерческого дата-центра компании DataSpace. Монтаж и пуско-наладочные работы проводили специалисты «АМДтехнологии», одной из ведущих российских компаний, работающих в области проектирования, создания, модернизации и поддержки сложных инженерных систем центров обработки данных.

Коммерческий ЦОД компании DataSpace считается одним из лучших в Москве — он первым в России и континентальной Европе получил все три сертификата Tier III. Дата-центр такого уровня должен обеспечивать необходимую температуру, влажность и скорость воздушного потока в машинных залах. Из-за специфических требований одного из клиентов компании DataSpace потребовалось нестандартное решение, которое можно инсталлировать на существующую инфраструктуру без прерывания работы сервисов и без кабельного подключения датчиков внутри стоек.

Для решения поставленной задачи были выбраны беспроводные климатические датчики.

«В ЦОДе уже использовалась интегрированная система управления инженерной инфраструктурой DataCenter Expert, к которой были подключены поставленные нами контроллеры и датчики, а также установили ПО DataCenter Operation и построили 3D-модель двух машинных залов. Модель позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру, влажность и скорость воздушного потока. С помощью этого решения можно обнаружить точку перегрева до выхода оборудования из строя и в проактивном режиме устранить проблему», — сказал Юрий Драбкин, консультант по сопровождению жизненного цикла инфраструктуры ЦОДов подразделения IT Division компании Schneider Electric.

В каждом машинном зале установлены два контроллера и две независимые сети датчиков, что обеспечивает отказоустойчивость и уровень мониторинга инфраструктуры, соответствующий требованиям TIER III. Компактные датчики крепятся на магнитах (есть также возможность жёсткого крепления) и не требуют проводных подключений — они оснащены собственной батареей, обеспечивающей 3-5 лет работы. Также в некоторые стойки были установлены беспроводные ретрансляторы сигнала. Сеть использует частоту 2,4 ГГц и специальный защищённый промышленный протокол. В программном комплексе применяются технологии виртуализации, он хорошо защищен, отказоустойчив и полностью соответствуют требованиям TIER III.

Все решение мы поставляем под ключ — и аппаратная, и программная часть выпускаются компанией Schneider Electric. Беспроводные датчики появились в нашей линейке оборудования около года назад и это одна из первых в мире инсталляций с таким их количеством на контроллер. Всего в проекте задействовано около двух сотен датчиков, отметил Юрий Драбкин, Проект можно считать образцовым примером сотрудничества. У нас был четко понимающий свои потребности заказчик и был партнер, способный спроецировать архитектуру с привязкой к машинному залу и приземлить наше решение на площадку заказчика.