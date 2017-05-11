Сегодня состоится онлайн-трансляции с Microsoft Build 2017

11 мая в 18.30 по московскому времени состоятся онлайн-трансляции пленарных сессий конференции Microsoft Build 2017.

Build – это ключевое событие года Microsoft. Традиционно на конференции выступают первые лица корпорации, в частности ее глава Сатья Наделла, звучат важные объявления, анонсируются планы компании.

С каждым годом значимость новостей, объявленных на Build растет. Предыдущие конференции запомнились такими анонсами как первый в мире персональный виртуальный помощник Cortana, новые возможности Windows 10и изменения, коснувшиеся Microsoft HoloLens, первого в мире голографического компьютера, работающего на Windows 10.

Новые анонсы Microsoft можно будет узнать, посмотрев прямую трансляцию конференции на русском языке и ознакомившись с новостями на официальном сайте пресс-центра Microsoft.