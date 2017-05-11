«Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о планах запуска в серийное производство автоматизированного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» в начале 2019 г. Установка заметно сократит время обнаружения и подавления артиллерии противника.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработку системы ведет НИИ «Вектор». Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Как отмечают разработчики, традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. В отличие от них «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника. Комплекс способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние «человеческого фактора». Кроме того, установка способна находить новые цели, которые ранее никогда не обнаруживались. Например - реактивные системы залпового огня и зенитные тактические ракеты.

Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.

«Пенициллин» может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами – до 40 км.

На данный момент завершаются государственные испытания комплекса.