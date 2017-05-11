Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»

Samsung объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты банка, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear S3.

«Считается, что Татарстан – один из самых продвинутых регионов России с точки зрения ИТ. Совершенно искренне могу утверждать, что теперь в этом отчасти заслуга компании Samsung и крупнейшего банка Татарстана «АК БАРС». Я считаю, что это одно из самых главных направлений развития сервиса Samsung Pay в России – увеличение числа партнеров: сильных и авторитетных региональных банков», – сказал Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг к цифровизации своих банковских услуг. Обладатели банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных «АК БАРС» Банком, и устройств Samsung могут воспользоваться безопасным и простым сервисом оплаты Samsung Pay. При этом, банковскую карту не нужно постоянно носить с собой, все, что нужно для проведения мгновенной оплаты – это смартфон», – отметил директор департамента информационных технологий «АК БАРС» Максим Дубков.

C 11 апреля 2017 года совершать покупки с помощью сервиса Samsung Pay получили владельцы Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier. Благодаря технологии Samsung MST они теперь могут проводить оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе Gear S3, выбрать карту поворотом безеля и нажать «ОПЛАТИТЬ».

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: Альфа-Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк «Санкт-Петербург», БИНБАНК, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка и Яндекс.Деньги.

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), а также Gear S3 classic | frontier.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.