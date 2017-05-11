IBM предлагает маркетологам новые когнитивные возможности Watson

IBM представила новые когнитивные возможности IBM Watson Marketing Insights. Это облачное решение в непрерывном режиме изучает поведение покупателей и выясняет его возможное влияние на успех бизнеса. Полученные с помощью инструмента инсайты маркетологи используют для запуска таргетированных кампаний, нацеленных на повышение лояльности покупателей и достижение коммерческого успеха.

IBM Watson Marketing включает в себя инсайты об аудитории – когнитивный компонент, который выявляет ключевые индикаторы прогнозирования данных о клиентах. Система опирается на показатели взаимодействия потребителей с брендом в рамках всевозможных каналов, включая электронную почту, цифровые медиа, социальные сети и обычные магазины. Она также учитывает характеристики покупателя. Эти данные постоянно обновляются, при этом появляются новые категории и группы потребителей, поскольку меняется относительная значимость отдельных инструментов прогнозирования.

В результате маркетологи получают целостное представление о потенциальной реакции покупателя на новую кампанию, основываясь на предыдущем поведении аудитории. Например, когнитивные способности могут показать, что с большей вероятностью уйдут к другому бренду те покупатели, которые, не открывают письмо с электронной рассылкой, по сравнению с теми, кто регулярно возвращает товар. Маркетологи получают эти инсайты через визуальную панель инструментов, включающую детали о контексте и обосновании сделанных выводов. Эта информация позволяет специалистам проактивно таргетировать кампании, разрабатывая их специально для вовлечения определенной группы клиентов и создавать релевантные предложения, тем самым сохраняя лояльность потребителей.

Когнитивные инструменты Watson Marketing Insights позволят маркетологам уйти от использования статичных категорий, которые, как правило, не учитывают переменные показатели, такие как изменение взаимодействия покупателей с брендом во времени. Помимо этого, маркетологам не придется ждать результатов работы специалистов по обработке данных, так как вся информация представлена в системе автоматически. Кроме того, Watson непрерывно обучается и автоматически обновляет характеристики потребительских сегментов. Таким образом, маркетологи работают с наиболее актуальной информацией о клиентах.

«Мы понимаем, что путь покупателя состоит из множества этапов, и наши заказчики хотят сделать этот процесс максимально удобным, – сказала Мария Уайнанс, директор по маркетингу IBM Watson Customer Engagement. – Все клиенты разные, но у них есть одна общая черта – они взаимодействуют с брендом с помощью множества каналов. Благодаря новым когнитивным способностям мы предоставляем маркетологам инсайты о целевой аудитории, которые помогут им повысить уровень вовлеченности покупателя и разработать более эффективные кампании».

Портфолио Watson Customer Engagement комбинирует когнитивные возможности Watson с глубокой экспертизой в сфере маркетинга, коммерции и поставок. Решения помогают разработать систему комплексного цифрового обслуживания для предприятий любой отрасли и размера. Доступные в облаке возможности IBM Watson Customer Engagement – это индивидуальные функции, которые компании могут внедрять постепенно, по мере появления необходимости в них.

В настоящее время IBM сотрудничает с более 17 тыс. компаниями по всему миру, включая Amadori Group, American Eagle Outfitters, Boots, Ermes, Luxottica, Moosejaw Mountaineering, Office Brands, Performance Bicycle и REI.