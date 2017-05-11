Huawei открывает многофункциональный центр на Тверской улице

Huawei объявила об открытии специализированного многофункционального центра на Тверской улице. Это будет первый шоу-рум, сервисный центр и магазин компании в Москве.

Многофункциональный центр откроется в конце мая по адресу Тверская улица, 28 на первом этаже исторического здания и займет площадь в 274 кв. м. Сейчас центр работает в тестовом режиме.

В шоу-руме будут представлены товары компании брендов Huawei и Honor, часть из которых можно будет сразу же приобрести. В сервисном подразделении будет оказываться полный спектр услуг по пост продажному обслуживанию продукции. Также в центре будет расположен учебный зал, где будут проводится различные тренинги и мастер-классы, как для партнеров компании, так и для обычных покупателей.

Консультантом сделки выступила компания Colliers International.